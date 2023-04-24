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Hayat

Devletimiz bize sahip çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından afet bölgelerindeki yüzlerce yaşlı ile engelli vatandaş huzurevlerine yerleştirildi. Bahçelievler Huzurevi’nde kalan yaşlı ve engelliler, zor günler geçirdiklerini, devletin de kendilerine sahip çıktığını söylüyor.

Rabia Şenol
04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bahçelievler Huzurevi’nde kalan yaşlı ve engelliler.

Bahçelievler Huzurevi’nde kalan yaşlı ve engelliler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki yaşlı ve engellileri bünyesindeki kuruluşlara yerleştirdi. Bakanlıktan hizmet alan 533 yaşlı ve 1133 engelli ile çadırda kalan 210 yaşlı ve 553 engelli vatandaş, bakanlığın farklı illerindeki kuruluşlarında kalmaya başladı. İstanbul’daki birçok huzurevinde hayatını sürdüren depremzedelerden, Bahçelievler Huzurevi’nde kalanlarla görüştük. Yaşadıkları zorlu günleri anlatan depremzedeler, huzurevinde çok iyi şartlarda yaşadıklarını söyledi. Depremde Kahramanmaraş’taki huzurevinde kaldığını söyleyen Fahrettin Güngör şunları belirtti:

YUVAMIZ OLDU

1 hafta içerisinde başka illerdeki huzur evlerine nakledildik. Ben de Bahçelievler Huzurevi’ne geldim. Deprem sürecinde birçok kişi yakınlarını kaybetti. Ben de 25 yakınımı kaybettim. Psikolojik etkisi elbette çok büyük, yakınlarınızı kaybettik, tek başımıza kaldık. Depremden sonra 10 yaş yaşlandım diyebilirim ama devletimiz bize sahip çıktı. Burada bulunan müdiremiz ve çalışanlar da bize çok yardımcı oluyor. Evimiz, yuvamız oldular bize sahip çıktılar” şeklinde konuştu.

İHTİYAÇLARIM KARŞILANIYOR

Depreme Malatya’da yakalanan Fahriye Arıcan da, çok zor günler yaşadıklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Başvuru yaptık ve çok şükür buradan kabul aldım. Burada çok rahatım çok şükür. Hepimizin kendi odası var, 3 öğün yemek çıkıyor, bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah onlardan razı olsun, Rabbim devletimize zeval vermesin. Çok üzgünüm ama sağ salim yaşıyoruz Elhamdülillah.”




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Deprem
#Bahçelievler Huzurevi
#Depremzede
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