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Dezenfektanı artık unuttuk

Salgının başında satış rekoru kıran dezenfektana rağbet azaldı. Bu, önlemlerdeki gevşemenin boyutunu gözler önüne serdi. Minibüs şoförü Mehdi Güzel “Araçta bulunan dezenfektanı iki günde bir yenilerken şimdilerde haftada bir yeniliyorum” dedi. Restoran işletmecisi Süleyman Aydemir de müşterilerin masalarda dezenfektan istemediğini söyledi.

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Aybike Eroğlu Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Dezenfektanı artık unuttuk
Arşiv

Salgının başında satış rekorları kıran dezenfektanları artık unuttuk. 25 bin bandında dalgalı bir seyir izleyen günlük Kovid-19 vakalarında, vatandaşın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumunda dikkatsiz davranması rol oynuyor. Öyle ki, salgının başında sık sık kullanılan dezenfektanlar bile artık gündemimizde yok.

KULLANAN OLMADIĞI İÇİN MASALARDAN KALDIRDIK

Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü Mehdi Güzel, yolcularının eskiye oranla koronavirüs tedbirlerine uymadığına dikkati çekti. Güzel, “Pandeminin başında araçta bulunan dezenfektan kutusunu iki günde bir yeniliyordum. Bugünlerde haftada bir yeniliyorum” dedi. Çarşı esnaflarından Caner Yıldız da “Pandeminin başında 15 günde 5 litre dezenfektan kullanıyorduk. Dükkanımıza gelen her müşteri dezenfektan kullanırdı. Son günlerde kullanan olmadığı için kaldırdık” şeklinde konuştu. Karanfil Sokak’ta restoran işleten Süleyman Aydemir ise “İlk zamanlarda müşterilerimiz oldukça dikkatliydi, kurallara uyuyorlardı. Günler geçtikçe artık tedbirler toplumda azaldığı gibi işletmemize gelen müşterilerimiz arasında da tedbirler azaldı. İlk başlarda bidonlarla dezenfektan tüketirken artık dezenfektanlar şişesinde duruyor. Müşterilerimiz artık masalarda dezenfektan kutusu görmek istemedikleri için kaldırmamızı istiyorlar.” dedi.

Tüketim 25’ten 2 litreye düştü

  • Medikalci Özler Kocaer “Dezenfektan satışları pandemi öncesine döndü” dedi. Kocaer, “Pandeminin başında günde ortalama 20-25 litre satışımız olurken bugünlerde günde 2 litre satılıyor” ifadelerini kullandı. Medikalci Musa Rol de “Pandeminin başında ayda ortalama 2 ton satıyorduk şu an ise pandemi öncesine döndük. Ayda 500 kilogram dezenfektan ancak satıyoruz” dedi.

Duyarlılığımızı yitirdik

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, toplumun salgına karşı duyarlılığını yitirdiğini söyledi. Ertuğrul, “Ülkemiz bir savaşta olsa ve her gün 200 askerimizi kaybetsek nasıl hissederiz? Kovid-19 nedeniyle her gün bu kadar insanı kaybediyoruz.” ifadelerini kullandı. Tüm dünyada salgının yeniden tırmanışa geçtiğini aktaran Ertuğrul, şunları aktardı: “Ülkeler kısıtlamaya gidiyor. Bizde ise bir restorana gidildiğinde HES koduna dahi bakılmıyor. Salgınla ilgili duyarlılığın yeniden sağlanması gerekiyor. Bir sağlık krizi var ve duyarlılığın artması için yeniden kampanyalar yapılmalı. Sağlık Bakanlığı bu doğrultuda önlemleri sıkılaştırmalı. Salgın kontrolsüz bir biçimde sürüyor, engellenebilecek ölümler tedbirsizlik yüzünden can almaya devam ediyor.”

Savaşın hijyen kahramanları: Maskenizi yere atmayın
KORONAVİRÜS
Savaşın hijyen kahramanları: Maskenizi yere atmayın

Antibakteriyel özelliği var oldukça rağbet görüyor: Eldeki mikrobu öldürüyor
FOTOĞRAF 12
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası binlerce insan hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Koronavirüse yakalanmamak isteyen vatandaşlar ise tedbiri elden bırakmıyor.
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Bu kapsamda antibakteriyel özelliği taşıyan kuka tespihler oldukça rağbet gördü. Yurt dışından gelen kuka, Sivaslı tespih ustası Yasin Demir'in elinde sanata dönüşüyor.
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Birçok işlemden geçen kuka adeta koronasavar halini alıyor.
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Antibakteriyel özelliği bulunan kuka tespihler, eldeki mikrobu öldürdüğü için vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.<br>
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\"Kuka tespih aşırı derece ilgi görüyor\"<br><br>Tespih Ustası Yasin Demir, kuka tespihlere aşırı derece talebin olduğunu söyleyerek, “Tespihe aşır derecede bir talep oluştu. Son zamanlarda da koronavirüsün ortaya çıkmasıyla kuka aşırı derecede talep gördü. Kuka dezenfektan özelliğine sahip. Eldeki mikrobu öldürücü bir özelliğe sahip olduğundan dolayı çoğunlukla şu aşamada kuka yapıyoruz. Yoğun bir talep var\" dedi.
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\"Eldeki mikrobu öldürüyor\"<br><br>Demir, kuka tespihin eldeki mikrobu öldürdüğünü söyleyerek, \"Osmanlı arşivlerindeki kayıtlara bakıldığında kuka tespihi olmayan hekimler saraya alınmıyormuş. Onun içinde kuka büyük bir talep görüyor. Eldeki mikrobu öldürdüğü için dezenfektan özelliği olduğu için bugün de kuka talep görüyor. Yapmış olduğumuz tespihler Türkiye'ye, yurtdışına da gidiyor. Aracı arkadaşlarımız var, yurt dışıyla bağlantılı arkadaşlarımız var. Bu işin uluslararası boyutta ticaretini yapan, satan ve iletişim halinde olan esnaf arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar bizlere sipariş veriyor, özel tespih siparişi veriyor. Biz onların istediği modele göre yapıyoruz ve bu arkadaşlar kendi koleksiyoner ve müşterilerine bu tespihleri sunuyor\" şeklinde konuştu.
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Antibakteriyel özelliği var oldukça rağbet görüyor: Eldeki mikrobu öldürüyor
Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar antibakteriyel özelliği bulunan kuka tespihlere yöneldi.
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