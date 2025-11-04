Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Dicle Üniversitesi'ne rekor hasta: Gözler yeni hastanede

Dicle Üniversitesi'ne rekor hasta: Gözler yeni hastanede

15:484/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dicle Üniversitesi Hastaneleri rekora imza attı
Dicle Üniversitesi Hastaneleri rekora imza attı

Doğu ve Güneydoğu'nun en eski sağlık merkezlerinden olan Dicle Üniversitesi Hastaneleri son 10 ayda 1 milyon 876 bin 188 kişiyi tedavi ederek bir rekora imza attı. Gelen hastaların yüzde 30'unu komşu ülkelerden gelenler oluşturdu. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl,"Projesi onaylanan çok fonksiyonlu yeni hastanemizin devreye girmesiyle Diyarbakır sağlıkta bölgenin üssü olacak " ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu'nun hem eski hem de çok amaçlı sağlık merkezleri arasında yer alan Dicle Üniversitesi Hastaneleri sadece il içinden değil,yurt içinden ve yurt dışından da yoğun bir hasta sirkülasyonuna uğruyor.Bölge şehirlerinden komşu ülkelerden hatta Avrupa'dan da hastalar geliyor, bir çok önemli branşta kritik ameliyatlar ve tedaviler yapılıyor. 60'a yakın poliklinikte hizmet veren Dicle Üniversitesi'nde son 1 yılda 1 milyon 876 bin 188 kişinin tedavisi yapıldı.

Yoğun talebe cevap vermekte zorlanan Dicle Üniversitesi'nde gözler projesi hazır olan yeni çok amaçlı ve fonksiyonlu hastane projesine çevrildi.

60 yıl sonra yeni hastane geliyor

60 yıllık mazisi bulunan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ni yeni teknik imkanlarla modernize etmeye devam ettiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, başarılı operasyonlar nedeniyle gerek yurt içinden gerekse yurt dışından rağbet gördüklerini söyledi.

Akıl,"Bölgenin en eski hastanelerinden biriyiz. Bölgeden, komşu ülkelerden hatta Avrupa'dan hastalar geliyor. Çok önemli ameliyat ve tedaviler yapıyoruz. Takdir toplayan çok başarılı hekimlerimiz var. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Velat Şen bize imkanlar bakımından her türlü desteği veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hastanemiz yoğun talebe cevap vermekte zorlanıyor. Bu amaçla çok amaçlı çok fonksiyonlu yeni hastane projesi Rektörlüğümüzün girişimleriyle onaylandı, hazırlandı. Yeni hastanemizin devreye girmesiyle ciddi bir sağlık üssü haline geleceğiz " diye konuştu.

#Dicle Üniversitesi
#hastane
#Diyarbakır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı için zam ışığı yandı: İlk tahmin geldi! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?