Dicle Üniversitesi'ne rekor hasta: Gözler yeni hastanede

Doğu ve Güneydoğu'nun en eski sağlık merkezlerinden olan Dicle Üniversitesi Hastaneleri son 10 ayda 1 milyon 876 bin 188 kişiyi tedavi ederek bir rekora imza attı. Gelen hastaların yüzde 30'unu komşu ülkelerden gelenler oluşturdu. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl,"Projesi onaylanan çok fonksiyonlu yeni hastanemizin devreye girmesiyle Diyarbakır sağlıkta bölgenin üssü olacak " ifadelerini kullandı.
Doğu ve Güneydoğu'nun hem eski hem de çok amaçlı sağlık merkezleri arasında yer alan Dicle Üniversitesi Hastaneleri sadece il içinden değil,yurt içinden ve yurt dışından da yoğun bir hasta sirkülasyonuna uğruyor.Bölge şehirlerinden komşu ülkelerden hatta Avrupa'dan da hastalar geliyor, bir çok önemli branşta kritik ameliyatlar ve tedaviler yapılıyor. 60'a yakın poliklinikte hizmet veren Dicle Üniversitesi'nde son 1 yılda 1 milyon 876 bin 188 kişinin tedavisi yapıldı.
Yoğun talebe cevap vermekte zorlanan Dicle Üniversitesi'nde gözler projesi hazır olan yeni çok amaçlı ve fonksiyonlu hastane projesine çevrildi.
60 yıl sonra yeni hastane geliyor
60 yıllık mazisi bulunan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ni yeni teknik imkanlarla modernize etmeye devam ettiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, başarılı operasyonlar nedeniyle gerek yurt içinden gerekse yurt dışından rağbet gördüklerini söyledi.
Akıl,"Bölgenin en eski hastanelerinden biriyiz. Bölgeden, komşu ülkelerden hatta Avrupa'dan hastalar geliyor. Çok önemli ameliyat ve tedaviler yapıyoruz. Takdir toplayan çok başarılı hekimlerimiz var. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Velat Şen bize imkanlar bakımından her türlü desteği veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hastanemiz yoğun talebe cevap vermekte zorlanıyor. Bu amaçla çok amaçlı çok fonksiyonlu yeni hastane projesi Rektörlüğümüzün girişimleriyle onaylandı, hazırlandı. Yeni hastanemizin devreye girmesiyle ciddi bir sağlık üssü haline geleceğiz " diye konuştu.