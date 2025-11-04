Dicle Üniversitesi'ne rekor hasta: Gözler yeni hastanede

Doğu ve Güneydoğu'nun hem eski hem de çok amaçlı sağlık merkezleri arasında yer alan Dicle Üniversitesi Hastaneleri sadece il içinden değil,yurt içinden ve yurt dışından da yoğun bir hasta sirkülasyonuna uğruyor.Bölge şehirlerinden komşu ülkelerden hatta Avrupa'dan da hastalar geliyor, bir çok önemli branşta kritik ameliyatlar ve tedaviler yapılıyor. 60'a yakın poliklinikte hizmet veren Dicle Üniversitesi'nde son 1 yılda 1 milyon 876 bin 188 kişinin tedavisi yapıldı.

Yoğun talebe cevap vermekte zorlanan Dicle Üniversitesi'nde gözler projesi hazır olan yeni çok amaçlı ve fonksiyonlu hastane projesine çevrildi.

60 yıl sonra yeni hastane geliyor

60 yıllık mazisi bulunan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ni yeni teknik imkanlarla modernize etmeye devam ettiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, başarılı operasyonlar nedeniyle gerek yurt içinden gerekse yurt dışından rağbet gördüklerini söyledi.