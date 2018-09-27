Hayat Diriliş Ertuğrula sürpriz transfer
SİNEMA

​Armağan Oğuz kimdir?

Diriliş Ertuğrul’a sürpriz transfer

TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna bir yeni kişi daha eklendi. 5. sezonu başlayacak olan Diriliş Ertuğrul'a Dağ 2 filmiyle tanınan oyuncu Armağan Oğuz katılacak. Oyuncu Oğuz, "Ataç" karakterini canlandıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diriliş Ertuğrul kadrosu genişliyor.
Diriliş Ertuğrul kadrosu genişliyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Armağan Oğuz da katıldı. Dağ 2, Börü projelerindeki farklı görüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Armağan Oğuz, TRT‘nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul‘da “Ataç” karakterini canlandıracak. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan Oğuz, yeni rolü için kılıç kullanma eğitimi alıyor.

Armağan Oğuz kimdir?

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Armağan Oğuz 1984 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2008 senesinde Best Model of Turkey yarışmasına katılan Armağan Oğuz yarışmada 1. oldu.

2014’te Ah Neriman isimli dizide ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Armağan Oğuz New York Film Academy’de oyunculuk eğitimi aldı. Birçok yapımda rol aldı.

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