Hayat Diriliş Ertuğrulun yapımcısından yeni dizi Bir efsane daha geliyor
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Diriliş Ertuğrul'​un yapımcısından ​yeni dizi: Mehmet Bozdoğ Celaleddin Harezmşah dizisinin çekimlerine başlayacağını duyurdu!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni dizi: Bir efsane daha geliyor

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harezmşah dizisinin çekimlerine başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Mehmet Bozdağ, izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğ dizisinden sonra Celaleddin Harezmşah dizisini çekeceğini duyurdu.
Mehmet Bozdağ, izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğ dizisinden sonra Celaleddin Harezmşah dizisini çekeceğini duyurdu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harezmşah'ın hayatı ve zaferlerini konu alacak dizi çekimlerine başlayacaklarını söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin senarist ve yapımcısı Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı davetlisi olarak geldiği başkent Taşkent'te, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatına ilişkin düzenlenen bir konferansa katıldı.

Konferansta, Harezmşah'ın hayatı ve mücadelesini konu alan sunumlar yapıldı, Bozdağ ve ekibinin çekeceği diziye ilişkin hazırladığı kısa film gösterildi.

Hazırladığı kısa filmi tanıttı

Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'dan çok sayıda bilim insanı ve uzmanın katıldığı konferansta, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alparslan Akıncı ve İletişim Müşaviri Davut Gazi Benli de hazır bulundu.

Özbekistan Kültür Bakanı 1. Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov da son yıllarda Türk yapımcıların önemli projelere imza attığını vurgulayarak

Gelecek ay oyuncular seçilecek

Konferansta konuşan Bozdağ, tarih bölümünde okurken, Türk medeniyetinin ana kaynağı olan bu coğrafyaya ait hükümdar, devlet ve bilim adamlarıyla ilgili araştırmalar yaptığını belirterek en büyük hayalinin Türk dünyası ile ilgili kalıcı eserler bırakmak olduğunu söyledi.

Bir yıldır Harezmşah'ın hayatını konu alacak bir dizi üzerinde çalıştıklarını, temmuzda da Özbek tarafıyla dizi konusunda bir anlaşma imzaladıklarını aktaran Bozdağ, gelecek ay oyuncu seçiminin ardından dizi çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Bozdağ, çekimleri Türkiye ve Özbekistan'da yapılacak dizinin ilk etapta 13 bölümden oluşacağını, devamının çekilip çekilmeyeceğine ise sonra karar vereceklerini vurguladı.

"Türkiye, dizi yapımında önde gelen ülkelerinden biri"

Özbekistan Kültür Bakanı 1. Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov da son yıllarda Türk yapımcıların önemli projelere imza attığını vurgulayarak "Türkiye, dizi yapımında dünyada önde gelen ülkelerden biridir" dedi.

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Bu nedenle Özbek halkının büyük hükümdarı olan Harezmşah'ın hayatını anlatacak proje için Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Bozdağ ile anlaştıklarını belirten Nazarbekov, amaçlarının bu büyük hükümdarın hayatı ve mücadelesini en iyi şekilde seyirciye aktarmak olduğunu söyledi.

Özbek gazeteci-yazar Kemal Muhammed Yakub da Harezmşah'ın toplumun her kesimi tarafından sevildiğine işaret ederek, 11 yıllık hükümdarlık döneminde, Cengizhan ordusuna karşı savaşarak, onu yenen ilk komutan olduğunu hatırlattı.

Yakub, diğer ülkelerin Cengizhan ile ilgili çektikleri dizilerde Harezmşah'ın Cengizhan'a karşı kazandığı zafere yer vermediğine dikkati çekerek yeni dizinin bu açığı kapatacağına inandığını kaydetti.

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