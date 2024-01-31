Diyanet Başkanı Erbaş: Hac kontenjanı 86 bine çıkacak

2024 yılı hac protokolümüzü yaptık. Nüfusumuz 86 milyon olduğu için bizim de 86 bin hakkımız var. Müracaatımızı yaptık, nüfusumuzun güncellenmesini talep ettik. O zaman 83 bin 430 rakamı 86 bine çıkacak inşallah. Bu müjdeyi şimdiden vermiş olayım. pic.twitter.com/t56uaNUP1n