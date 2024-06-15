Diyanet Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Gazze için dua: Rabbimiz katliam yapanları sana şikayet ediyoruz

Birlik ve beraberliğin, huzur ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulunan Erbaş, "Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle. Bildiğimiz ve bilemediğimiz düşmanlara karşı bize feraset, dirayet ve güç ver Allah’ım. Bize güç ver ki onurumuz, harim-i ismetimiz çiğnenmesin. Bize güç ver ki mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin. Bize güç ver ki gök kubbemizde yankılanan ezanlarımız dinmesin. Bize güç ver ki, bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımız göklerden inmesin Allah’ım" ifadelerini kullandı.

"İnsanlığı, hukuku ve ahlakı hiçe sayarak dünyayı yaşanmaz hale getirenlerin kötülükleri ayyuka çıktı. Nice Müslüman zulme uğradı. Nice İslam toprağı kana bulandı. Nice bebekler katledildi. Nice anneler gözyaşına boğuldu. Çevresini mübarek kıldığın Mescid-i Aksa şimdi garip. Gazze, yetimlerin öksüzlerin yurduna döndü. Yangın yeri oldu yüreklerimiz. Gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla Sen’den niyazda bulunuyoruz. İnsanlık için, alem-i İslam için Sen’den yardım niyaz ediyoruz. Bize katından bir rahmet gönder ve bize bir çıkış yolu göster Allah’ım. Bize katından bir rahmet gönder ve bize bir çıkış yolu göster Allah’ım. Ey zalimleri alçaltan ve zillete düşüren Rabbimiz. kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden katliam yapanları Sana şikayet ediyoruz. Haddi aşanları, kendilerine zillet damgası vurulmuş olanları Sana şikayet ediyoruz. Sen, mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Bu zalim ve azgınlara karşı masumlara, mahzunlara ve mazlumlara medet eyle Allah’ım. Ey darda kalanların imdadına yetişen Rabbimiz. Bize rahmetinle nazar eyle. Ümmet-i Muhammed’e bu şiddetten, bu zulmetten azade bir hayat bahşeyle. Haksız, vicdansız, hukuksuz ve insafsız saldırılara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah’ım. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken çaresizlere yardım eyle Allah’ım. Mazlumlara imdat eyle Allah’ım. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah’ım. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah’ım."