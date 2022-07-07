Diyanet hasta hacı adaylarını ambulansla Arafat’a götürecek

Mekke’de hizmet veren Diyanet Hastanesi üç yıl önceki kapasiteyle bu yıl da hastalara hizmet vermeye devam ediyor.

Bu yıl hacı sayısı 2019 yılının neredeyse yarısı ancak Mekke’de hizmet veren Diyanet Hastanesi üç yıl önceki kapasiteyle bu yıl da hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Hac ibadetinin zorlukları arttıkça hastaneye gelen hastaların da sayıları artıyor. Mekke’de yatan hastaları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hasta hacıların ambulansla Arafat’a götürüleceğini ve son hacı adayı kalıncaya kadar da hastanenin hizmetine devam edeceği söyledi.

110 YATAKLI HASTANE

Erbaş çok önemli sağlık sorunları yaşayan hastaların ise devletin imkanıyla uçak ambulansla Türkiye’ye sevk edileceği bilgisini paylaştı. Mekke’de beş sağlık merkezi ve bir hastane Türk hacılarına hizmet veriyor. 110 yataklı hastanede şu an 18 hasta tedavi görürken aynı zamanda hastane bünyesinde bir eczanede hastalara hizmet veriyor. 40 branşta 40 uzman doktorun hizmet verdiği hastanenin ambülans ekibi ise en hareketli bölüm.

HACI ADAYLARINI UYARIYORUZ

13 kişiden oluşan ambulans ekibi “başım ağrıyor” diyen hastayı bile kaldığı otelden alıp hastaneye getirerek sağlığına kavuşması için canla başla çalışıyor. Ambulans ekibinde çalışan sağlık elemanlarından Zeynep Ünal bugüne kadar ekip olarak 290 vakaya müdahale ettiklerini, hacı adaylarının Arafat’a çıkmasıyla bu sayının iki katına çıkabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “İbadet zorlaştıkça bizi arayan hacı adaylarının da sayısı artıyor. Klimalardan dolayı baş ağrısı, soğuk algınlığı, solunum yolu sorunları, güneş çarpması, tavaf sırasında yaşanan kas ağrıları şu an en fazla şikayetler. Arafat’ta özellikle güneş çarpmasına karşı hacı adaylarını uyarıyoruz.”

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ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Hacı adayları ise hastaneden aldıkları hizmetten son derece memnun. Iğdır’dan Kutsal topraklara gelen Alemzar Laçin, “Medine’den Mekke’ye gelirken otobüste klimadan dolayı migrenim tuttu. Hemen gelip beni otelden alıp hastaneye getirdiler, ağrı kesici ve serum verildi sağlığıma kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin” diyor. Hastanede tercüman olarak görev yapan Gülbahar Yıldırım ise durumu ağır hastaları Suudi hastanelerine sevk edilirken Türk hacılarına refakatçi olduklarını belirtiyor ve hastaları yalnız bırakmadıklarını dile getiriyor.

FOTOĞRAF 17 Kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adaylarının haccın rükünlerinden Arafat vakfesi için intikalleri yarın başlıyor. Hacı adaylarını bu defa Arafat'ta misafir edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Hacı adaylarının hiçbir konuda sorun yaşamamaları için azami özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, Mekke'de hizmet veren sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek.<br><br> Ulaşım<br><br>Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a ilişkin en önemli çalışmalardan biri de ulaşım konusu. Yarın başlayacak intikaller için Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirecek. Hacı adaylarının intikallerinde sorun yaşanmaması için otobüslerin yaklaşık 3'er tur yapması planlanıyor. Klimalı yüksek çadırlar<br><br>Hacı adaylarının Arafat'ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı.<br><br>Hacı adaylarının mevsimsel şartlar nedeniyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı. Temiz çevre<br><br>Kutsal topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri kafile başkanları tarafından irşat programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Bu doğrultuda Arafat'ta da çevre temizliği konusuna özen gösterilerek, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi. Sahra hastanesi kuruldu<br><br>Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat'ta da devam edecek. Bu doğrultuda Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu. İrşat programı çadırlardan dinlenilebilecek<br><br>Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. Vakfe duasını Erbaş yapacak<br><br>Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Başkan Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek. Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacı adayları Arafat'ta Hacı adayları Arafat'ta Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat'a intikalleri yarın başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının sorun yaşamaması için ulaşım, konaklama, iaşe ve sağlık hizmetlerine yönelik hazırlıklarını tamamladı. BiP'te paylaş

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