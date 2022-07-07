Diyanet hasta hacı adaylarını ambulansla Arafat’a götürecek
Mekke’de 5 sağlık merkezi ve bir hastane Türk hacılarına hizmet veriyor. Mekke’de yatan hastaları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hasta hacıların ambulansla Arafat’a götürüleceğini söyledi. Çok önemli sağlık sorunu yaşayanlar ise uçak ambulansla Türkiye’ye sevk edilecek.
Bu yıl hacı sayısı 2019 yılının neredeyse yarısı ancak Mekke’de hizmet veren Diyanet Hastanesi üç yıl önceki kapasiteyle bu yıl da hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Hac ibadetinin zorlukları arttıkça hastaneye gelen hastaların da sayıları artıyor. Mekke’de yatan hastaları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hasta hacıların ambulansla Arafat’a götürüleceğini ve son hacı adayı kalıncaya kadar da hastanenin hizmetine devam edeceği söyledi.
110 YATAKLI HASTANE
Erbaş çok önemli sağlık sorunları yaşayan hastaların ise devletin imkanıyla uçak ambulansla Türkiye’ye sevk edileceği bilgisini paylaştı. Mekke’de beş sağlık merkezi ve bir hastane Türk hacılarına hizmet veriyor. 110 yataklı hastanede şu an 18 hasta tedavi görürken aynı zamanda hastane bünyesinde bir eczanede hastalara hizmet veriyor. 40 branşta 40 uzman doktorun hizmet verdiği hastanenin ambülans ekibi ise en hareketli bölüm.
HACI ADAYLARINI UYARIYORUZ
13 kişiden oluşan ambulans ekibi “başım ağrıyor” diyen hastayı bile kaldığı otelden alıp hastaneye getirerek sağlığına kavuşması için canla başla çalışıyor. Ambulans ekibinde çalışan sağlık elemanlarından Zeynep Ünal bugüne kadar ekip olarak 290 vakaya müdahale ettiklerini, hacı adaylarının Arafat’a çıkmasıyla bu sayının iki katına çıkabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “İbadet zorlaştıkça bizi arayan hacı adaylarının da sayısı artıyor. Klimalardan dolayı baş ağrısı, soğuk algınlığı, solunum yolu sorunları, güneş çarpması, tavaf sırasında yaşanan kas ağrıları şu an en fazla şikayetler. Arafat’ta özellikle güneş çarpmasına karşı hacı adaylarını uyarıyoruz.”
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ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN
Hacı adayları ise hastaneden aldıkları hizmetten son derece memnun. Iğdır’dan Kutsal topraklara gelen Alemzar Laçin, “Medine’den Mekke’ye gelirken otobüste klimadan dolayı migrenim tuttu. Hemen gelip beni otelden alıp hastaneye getirdiler, ağrı kesici ve serum verildi sağlığıma kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin” diyor. Hastanede tercüman olarak görev yapan Gülbahar Yıldırım ise durumu ağır hastaları Suudi hastanelerine sevk edilirken Türk hacılarına refakatçi olduklarını belirtiyor ve hastaları yalnız bırakmadıklarını dile getiriyor.