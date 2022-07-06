Hayat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arafata hazırız
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Arafat'a hazırız

Mekke’de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacı adaylarının ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirebilmesi için 2 bin görevliyle çalıştıklarını söyledi. Erbaş, “Haccın en önemli sembollerinden olan Arafat için hazırlıklarımız tamamlandı. Klima ve halılarla donanımlı çadırlarımız kurulmuş durumda. Arafat’a sahra hastanemiz de kuruluyor” dedi.

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Ayşe Olgun Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Arafata hazırız
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası’nda basın toplantısı düzenledi. Erbaş, Kovid-19 salgını nedeniyle Mekke’den ve Kabe’den uzak kaldıklarını anımsattı. İki yıllık aradan sonra Müslümanlara hac yapma imkanı sağlayan Suudi Arabistan hükümeti ile Suudi Arabistan Hac Umre Bakanlığına teşekkür eden Erbaş, ilk peygamberin de son peygamberin de Mekke’ye gönderildiğini ifade etti.

ÜMMET BİLİNCİNİN DÜNYAYA BİR İLANIDIR

Mekke’nin, Hazreti Muhammed’in ve vahyin gelişiyle insanlık tarihine damga vuracak yeni bir düzenin, merhamet ve adaletin merkezi olduğuna işaret eden Erbaş, “İnsanlık tarihinde benzerine şahit olunmayan bir hızla çok kısa zamanda binlerce kilometre uzaklara kadar rahmet, şefkat, merhamet dini İslam ulaşmıştır.” dedi. Hazreti Muhammed’in Veda Hutbesi’ni okuduğu topraklarda bulunduklarına işaret eden Erbaş, “Hac, ümmet bilincinin dünyaya bir ilanıdır. Hac, Müslümanların her yıl iman ve tevhit ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır.” diye konuştu.

Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesinde şifa buluyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastaneyi ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erbaş “Elhamdülillah bu noktada Mekke’de Türkiye olarak tekiz, bu da bizim için bir iftihar vesilesidir. “ dedi.
Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesinde şifa buluyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastaneyi ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erbaş “Elhamdülillah bu noktada Mekke’de Türkiye olarak tekiz, bu da bizim için bir iftihar vesilesidir. “ dedi.

MÜBAREK BİR YOLCULUK KUTLU BİR İBADET

  • Erbaş, hac için “Mübarek bir yolculuk, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimi.” ifadelerini kullanarak, İslam’ın güzel davranışlarda bulunmayı ve ahlakı da güzelleştirmeyi istediğini vurguladı. Irkı, dini, dili farklı olsa da hacca gelen insanların hacda ortak bir dilinin oluştuğunu belirten Erbaş, “Birbirlerine ‘Hacı sabır, hacı sabır’ derler. Demek ki dünyanın bütün Müslümanlarının ortak olarak kullandığı bir cümle haline gelmiş olması sabrın hem hacda hem diğer zamanlarda ne kadar önemli bir unsur olduğunu bizlere göstermektedir.” diye konuştu.

ARAFAT’A HAZIRIZ

Hacı adaylarının ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmeleri için yaklaşık 2 bin görevliyle azami gayret gösterdiklerini anlatan Erbaş, “Haccın en önemli sembollerinden olan Arafat için hazırlıklarımız tamamlandı. Klima ve halılarla donanımlı çadırlarımız kurulmuş durumda. Arafat’a sahra hastanemiz de kuruluyor. Arafat’a çıkamayacak durumda olan kardeşlerimize dahi biz gerekli imkanları sağlayıp orada çadırda vakfelerini yapmaları imkanını sağlamaya gayret ediyoruz.” dedi. Başkan Erbaş, “Bütün hacı adaylarımız Mekke’ye geldiler elhamdülillah. 37 bin 770 vatandaşımız hac ibadetini yerine getirmek üzere buradalar.” dedi.

Kabe'nin minik hacı adayları
FOTOĞRAF 33
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Birçok farklı ülkeden aileleriyle birlikte gelen çocuklar, Mekke'de ibadetlerini yerine getiren ebeveynlerine eşlik ediyor.<br>
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Kimileri annesinin kucağında, babasının omzunda, kimileri ise ihramlarıyla yürüyerek Mescid-i Haram içerisinde tavaf ederken görülüyor.<br>
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Minikler, sevimli hareketleriyle Kabe'deki hacıların neşe kaynağı oluyor.
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Kabe'nin minik hacı adayları
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.

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