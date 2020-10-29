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Diyanet: Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kariye Camisi'nin açılışının ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete yeniden açılışının ertelendiğini duyurdu.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu.

İstanbul'daki Kariye Camii 30 Ekim'de cuma namazı ile ibadete açılacak
HAYAT
İstanbul'daki Kariye Camii 30 Ekim'de cuma namazı ile ibadete açılacak

72 yıl sonra ibadete açılacak: Kariye Camii'nin halılarına son dokunuşlar
FOTOĞRAF 10
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarını dokuyan Özkul Halı firmasının yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camii için hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.
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Kariye Camii'nin halılarının da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olduğu gibi 17. yüzyıl Osmanlı Rumi deseninde ve ördek başı yeşili ve tonlarında olacağını kaydeden Özkul, Ayasofya-i Kebir Camii'nin halıları firmamız tarafından üretilerek serildi.
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Kariye Camii için hazırladığımız halıların üretimi tamamlandı, önümüzdeki günlerde serimini yaparak hazır hale getireceğiz. dedi.
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Kariye Camii'nde döşeme işleminin 29 Ekim Perşembe günü bitirilmesinin öngörüldüğünü aktaran Özkul, Kariye Camii için 120 metrekarelik halı döşenecek. Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki halıların desen ve rengi tercih edildi. Halımızın 1 metrekaresi 5 kilogram ağırlığında. Anadolu koyunlarından kırkılan yünlerden imal edildi. Halının içerisinde hiçbir şekilde petrol türevi ürün kullanılmamıştır. Alev almayan bir halı modelidir. diye konuştu.
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72 yıl sonra ibadete açılacak: Kariye Camii'nin halılarına son dokunuşlar
Türkiye genelinde çok sayıda caminin halılarının dokunduğu Manisa'nın Demirci ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ardından 72 yıl sonra ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camii'nin halıları da dokundu.
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