Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 kaçak trafoya el koyuldu: Aylık 4 milyon liralık kaçak kullanımın önüne geçildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 aydır yaşanan engelleme sürecinden sonra savcılığın aldığı kararla harekete geçen Dicle Elektrik saha ekipleri, güvenlik tedbirleriyle söz konusu mahallelerde kontrol yaptı. Ekipler, tespit edilen 3 megavolt amper gücündeki 13 kaçak trafoya el koydu. Böylece aylık yaklaşık 4 milyon lira, sezonluk ise 16 milyon lira değerindeki kaçak kullanımın önüne geçildi.