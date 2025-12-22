Doğu Ekspresi seferlere başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin, 2025–2026 kış sezonu seferlerine bugün başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, 2019’dan bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdüreceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek” ifadesini kullandı. Uraloğlu, trenin Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacağını söyledi. 10 bin 800 yolcuya taşıyacağını kaydetti.

ŞEHİRLERİN KÜLTÜRÜNÜ TANIYACAKLAR

Turistik Doğu Ekspresi’nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ankara–Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak. Bin 360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.” Uraloğlu ayrıca, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini söyledi.

81 BİN YOLCU TAŞINDI

Turistik Doğu Ekspresi’nin, başta gençler ve doğa tutkunları olmak üzere her kesimden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Uraloğlu, “Trenimiz, 2019’dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir” dedi.







