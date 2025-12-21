Karavan yapmak için İETT otobüsü aldı: Her akşam komşularını arkadaşlarını ve akrabalarını gezdiriyor





'HERKESİN HAYALİ BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK'





Cihan Nalbantoğlu ise bu turların kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu söyleyerek, “Uzun zamandır böyle bir otobüs alıp karavan yapmak istediğini söylüyordu. Otobüsü alınca bizi de gezmeye davet etmeye başladı. Çocuklarla akşamları gezmek çok değişik bir his, böyle bir şey yapmak herkesin hayalidir" ifadelerini kullandı.

Canbulat, ilerleyen süreçte otobüsü karavana dönüştürmek istediğini, şimdilik bu gezilerin hem kendisi hem de komşuları için keyifli bir paylaşıma dönüştüğünü ifade etti.



