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Doktorlar bile şaşkın: Hastanın iki böbreğinden 300'ün üzerinde taş çıktı

Doktorlar bile şaşkın: Hastanın iki böbreğinden 300'ün üzerinde taş çıktı

13:3824/05/2025, Cumartesi
AA
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Hasta Ahmet Yarba ve böbreğinden çıkan taşlar
Hasta Ahmet Yarba ve böbreğinden çıkan taşlar

Kars'ta ameliyat edilen bir hastanın iki böbreğinden irili ufaklı 300'ün üzerinde taş çıktı. Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ezer, "Boncuk tanesi gibi küçük yüzlerce taşı bir arada görmek bizim için de deneyim oldu" dedi. Hasta Ahmet Yarba büyük bir şok yaşadığını söyleyerek, "Çok şaşırdım, böyle beklemiyordum. O kadar taşla geziyormuşum, şok oldum" ifadelerini kullandı.

Kent merkezindeki Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan oto elektrik ustası Ahmet Yarba, şiddetli böbrek ağrısı üzerine Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine başvurdu. Üroloji Kliniği'nde görev yapan Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ezer, yaptığı tetkiklerde Yarba'nın her iki böbreğinde çok sayıda taş olduğunu tespit etti.


Yapılan ameliyatta Yarba'nın iki böbreğinden irili ufaklı 300'ün üzerinde taş çıktı. Sağlık çalışanları, hastanın böbreklerinden çıkan taşlardan ay yıldız yapıp "Gazi Kars" ve "Kafkas Üroloji" yazdı.


Böbreğinden çıkan taşları gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan hasta Yarba da "hatırası var" diyerek taşları evine götürdü.



TAŞLARLA DOLMUŞ

Dr. Mehmet Ezer, normalde taşları bir arada ve tek parça halinde görmeye alışık olduklarını söyledi. Ameliyat ettikleri Yarba'nın böbreklerinde ise diğer vakalardan farklı olarak irili ufaklı çok sayıda taş gördüklerini ifade eden Ezer, şöyle konuştu:


"Büyük olanları parçalayarak çıkardık, küçük olanları da tek tek toplamaya çalıştık. Kaç tane taş çıkardık, saymak için bakarken 300'e kadar sayabildik. 300'den fazla miktarda taşı tek seferde bir hastadan çıkarmış olduk. Hastalarımızın su tüketimi yeterli miktarda değil, genel olarak ve çok fazla et tüketiliyor, su yerine de genellikle çay içiliyor. Birçok şeyi de tuzlu olarak tüketme alışkanlığımız var. Bu sebeple taş hastalığını diğer bölgelere nazaran sık görüyoruz. Ama eğer hastalar daha erken dönemlerde fark ederlerse daha küçük taşları daha erken dönemde tedavi etme şansımız oluyor. Bu hastamızda muhtemelen bir genetik yatkınlık da olduğundan her iki böbreği de taşlarla doluydu ve bir tarafında toplamda boyutu 5 santimi aşan yüzlerce taştan oluşan bir taş birikimi vardı."


Hasta Ahmet Yarba

Dr. Ezer, böbrek taşlarının önemli miktarda böbrek yetmezliğine sebep olabildiğini belirterek, "Türkiye'de diyalize giren hastaların önemli kısmı böbrek taşı hastalığına bağlı olarak böbrek fonksiyonlarını kaybetmiş durumdalar maalesef." dedi.



DOKTORLAR DA İLK KEZ KARŞILAŞTI

Birçok taşı bir arada görmenin kendileri için de güzel deneyim olduğunu anlatan Ezer, şunları kaydetti:


"Önce bir tarafı temizledik, çok zahmetli olacak diye esas büyük olanı sona bıraktık. Bir seansta bir tarafı temizledikten sonra araya bir süre koyduk, hasta iyileşti. İkinci seansta da 5 santimlik olan taş kısmını boşalttık. Tek tek taşları toplamak yaklaşık 4 saate yakın süren zorlu, çetin ameliyat oldu. Bu büyüklükte bir taş görüyorsak genellikle bu taşlar tek parça halinde olur. Biz onları kırarak küçültürüz. Boncuk tanesi gibi küçük yüzlerce taşı bir arada görmek bizim için de deneyim oldu."


Dr. Mehmet Ezer

Sağlığına kavuşan Ahmet Yarba da böbrek ağrısı üzerine hastaneye geldiğinden bahsederek, "Böbreğimde 5 santimlik taş var diye geldim ama daha fazla çıktı. Çok şükür çıkarttılar, sağlığıma kavuştum. Çok şaşırdım, böyle beklemiyordum. O kadar taşla geziyormuşum, şok oldum. Çok şükür iyileştim, taşları da eve götürdüm." ifadelerini kullandı.



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