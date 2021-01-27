Hayat Dolaşan Türk bayrağını düzeltmeye çalışan yaşlı adam Bayrağın katlı kalmasından rahatsız oldum
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Dolaşan Türk bayrağını düzeltmeye çalışan yaşlı adam: Bayrağın katlı kalmasından rahatsız oldum

Dolaşan Türk bayrağını düzeltmeye çalışan yaşlı adam: Bayrağın katlı kalmasından rahatsız oldum

Yozgat'ta aydınlatma direğine dolaşan Türk bayrağını şemsiyeyle düzeltmek için çaba harcayan ve bu sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Şeref Altın (75), o anları anlattı. Altın, "Yurt dışındaki bayrak hasretliğinden o bayrağın orada katlı kalmasından rahatsız oldum" dedi. Yozgat Valisi Ziya Polat'ta, Altın'ı evinde ziyaret ederek, bayrak hediye etti.

Haber Merkezi DHA
Yozgat Valisi Ziya Polat ve Şeref Altın
Yozgat Valisi Ziya Polat ve Şeref Altın

Yozgat'ta yaşayan Şeref Altın, hastane dönüşü aydınlatma direğinde asılı olan ve dolaşan Türk bayrağını fark etti. Altın, elindeki şemsiyeyle bayrağı düzeltmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi Şeref Altın'a yardımcı olarak, elindeki şemsiye ile bayrağı düzeltti. Altın'ın bayrağı düzeltme çabası, kent güvenliği kameralarına yansıdı. Bunun üzerine Yozgat Valisi Ziya Polat, Twitter hesabından Altın'ın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Şanlı bayrağımızı düzeltmeye çalışan amcamızı en kısa sürede ziyaret ederek saygıyla ellerinden öpeceğim" dedi.

  • Daha sonra Vali Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Şeref Altın'ı evinde ziyaret etti. Bir süre Altın ile sohbet eden Vali Polat, "Sizin gibi vatana, bayrağa sevdalı büyüklerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Sizin yetiştirdiğiniz nesiller de böyledir inşallah. Bu davranışınız bizi mutlu etti" diye konuştu.

Cami minaresine Türk bayrağı asmaya çalışırken intihar sandılar
GÜNDEM
Cami minaresine Türk bayrağı asmaya çalışırken intihar sandılar

VATAN HASRETİYLE 33 SENE ÇALIŞTI

Almanya’da 33 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup vatan ve bayrak hasretiyle memleketine döndüğünü belirten Altın, o gün doktora gitmek için evden çıktığını ifade ederek şöyle konuştu:

  • "Yolda giderken aydınlatma direğine dolanmış bayrak dikkatimi çekti. Elimdeki şemsiye ile açmak için uzun süre uğraştım., boyum yetişmediği için açamadım, doktora da gecikmemek için yoluma devam ettim. Eve dönerken bayrak yine dikkatimi çekti. Tekrar bayrağı açmak için uğraştım ama açamadım. Yanımdan geçen daha uzun boylu vatandaş, 'Amca yardım edeyim mi?' dedi. Şemsiyeyi ona verdim, bayrak açıldıktan sonra evime gittim. Yurt dışındaki bayrak hasretliğinden o bayrağın orada katlı kalmasından rahatsız oldum"

Vali Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, ziyarette Şeref Altın'a Türk bayrağı plaketi ve Kur'an-Kerim hediye etti.

Küçük çocukların bayrak sevgisi: Rüzgarda toplanan bayrağı açmak için hayatlarını tehlikeye attılar
OYNAT 00:36
Küçük çocukların bayrak sevgisi: Rüzgarda toplanan bayrağı açmak için hayatlarını tehlikeye attılar
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nun bahçesine asılan Türk bayrağının rüzgardan dolayı toplandığını gören iki çocuk, okulun bahçesine girdi. Tehlikeye aldırış etmeden okul kantinin çatısına çıkan iki çocuk, rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını açtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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