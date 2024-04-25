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Hayat

Dördüncü kız da babasını arıyor

İki kızının babasının Metin Akpınar olduğu ortaya çıkan, bir kızının babasının da Uğur Dündar olduğu iddia edilen Suphiye Orancı gündemden düşmüyor. Orancı’nın dördüncü kızı Songül’ün de babalık davası açacağı belirtiliyor. Kızların bir yakını, ailede Songül’ün babası olarak “Erol” diye bir ismin telaffuz edildiğini söyledi.

Erdal Kılınç
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:01 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Suphiye Orancı (sağda)
Suphiye Orancı (sağda)

İki kızının babasının oyuncu Metin Akpınar olduğu ortaya çıkan, bir kızının babasının da gazeteci Uğur Dündar olduğu iddia edilen Suphiye Orancı gündemden düşmüyor. Orancı’nın dördüncü kızı olan abla Songül de babasını arıyor.

‘EROL’ İSMİ KONUŞULUYOR

Dört kızın bir yakını Yeni Şafak’a, Suphiye Orancı’nın üç kız kardeşe babalarının kim olduğunu ama Songül’e bu konuda net bilgi vermediğini anlattı. Yakını, ailede Songül’ün babası olarak “Erol” diye bir kişinin telaffuz edildiğini söyledi.

SUPHİYE ORANCI’NIN KİMLİĞİ

Bazı filmlerde figüranlık yapan Suphiye Orancı’nın kimliği ve ilişkileri üzerindeki gizem devam ederken ailenin yakını şu iddialarda bulundu:

“Ünlü ve başarılı isimlerle yakınlık kurmayı seviyordu. Görüştüğü ya da temas kurduğu kişilerin hepsi işadamı ya da ünlülerdi. Çevresinde şu an baba olarak konuşulmayan başka isimler de vardı. Suphiye Orancı önce İzmir’de Uğur Dündar ile tanıştı. Metin Akpınar daha sonra geliyor. Uğur Dündar ile yakınlığı hakkında birçok insanın bilgisi var. Annenin anlattığı, kuzenlerin anlattığı İzmir’de tanışma hikayesi var. Suphiye Hanım önce İstanbul, ardından İzmir ve Antalya’da yaşadı.”

DAVANIN BİTMESİNİ BEKLİYOR

Oyuncu Metin Akpınar’ın, Suphiye Orancı’nın kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu’nun babaları olduğu ortaya çıkmıştı. Dilara Gülatan’ın babasının Uğur Dündar’ın kızı olduğu iddia ediliyor. Dündar ise Adli

Tıp raporuyla bu iddianın çürüdüğünü ifade ediyor. Ancak mahkeme süreci devam ediyor. Bu dava bittikten sonra Songül Nebioğlu’nun babalık davası açacağı belirtiliyor.




#Metin Akpınar
#Uğur Dündar
#Suphiye Orancı
#Aktüel
1 saat önce
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