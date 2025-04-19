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Down sendromlu Samet'in hayali gerçek oldu: Polis üniforması giyip denetime katıldı

Down sendromlu Samet'in hayali gerçek oldu: Polis üniforması giyip denetime katıldı

17:4719/04/2025, Cumartesi
DHA
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Samet trafikte denetim gerçekleştirdi.
Samet trafikte denetim gerçekleştirdi.

Sultangazi'de down sendromlu Samet Akkaya'nın polis olma hayali gerçek oldu. Polis üniforması giyen Akkaya, trafik polisleriyle birlikte denetim yaptı.

Sultangazi'de Down sendromlu Samet Akkaya, caddede gördüğü polis memurlarına 'Beni gözaltına alın' dedi. İsteği üzerine kelepçe takan ekipler, Akkaya'yı Sultangazi Trafik Büro Amirliği'ne götürdü. Akkaya'yı burada ağırlayan ve sohbet eden ekipler, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu öğrendi. Bu hayali gerçekleştirmek isteyen polis memurları, Akkaya'ya sürpriz yaparak polis üniforması giydirdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleriyle birlikte denetime katılan Akkaya, araçları durdurarak ehliyet kontrolü yaptı.


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