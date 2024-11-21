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DSÖ'den Maymun Çiçeği aşısına onay: Acil kullanım listesine alındı

DSÖ'den Maymun Çiçeği aşısına onay: Acil kullanım listesine alındı

10:1321/11/2024, Perşembe
DHA
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2024 yılı itibariyle dünya genelinde 40 bin kişiye maymun çiçeği virüsü bulaşırken, bunlardan binden fazlası hayatını kaybetti.
2024 yılı itibariyle dünya genelinde 40 bin kişiye maymun çiçeği virüsü bulaşırken, bunlardan binden fazlası hayatını kaybetti.

Dünyada 40 binden fazla kişide görülen ve çoğu kişinin ölümüne neden olan maymun çiçeği virüsü için Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' aşısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandı.

DSÖ maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu.


DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus kararla ilgili olarak,
“Bu M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır''
dedi.

Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olma özelliği Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' ilacının olduğu açıklandı.






#DSÖ
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#Maymun Çiçeği virüsü

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