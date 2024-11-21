DSÖ'den Maymun Çiçeği aşısına onay: Acil kullanım listesine alındı

DSÖ maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu.
Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olma özelliği Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' ilacının olduğu açıklandı.
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