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Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi: Nedim Demirağ kimdir?

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Hürriyet eski Ege Bölge Temsilcisi Nedim Demirağ (70), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Nedim Demirağ yaşamını yitirdi.
Nedim Demirağ yaşamını yitirdi.

Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 21 yıl Ege Bölge Temsilcisi olarak görev yapan duayen gazeteci Nedim Demirağ, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Demirağ'nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi çatısı altında çalışan ve İzmir'in turizm sektörüne de birçok tesis kazandıran Demirağ'nın ölümü, İzmir basın camiasını yasa boğdu.

Çevresinde İzmir sevdalısı ve yardımsever kişiliği ile bilinen Nedim Demirağ'ın, Çeşme de turizm sektöründe yatırımları olduğu ifade edildi.

  • Duayen gazeteci Nedim Demirağ'nın cenazesi çarşamba günü Çeşme'de öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çakabey Kabristanlığında toprağa verilecek.

NEDİM DEMİRAĞ KİMDİR?

1950 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimi gördükten sonra 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir buçuk yıl dil eğitimi gördü. İzmir’e geldi. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1980 yılında Hür Holding’in Ege bölge temsilcisi oldu. 1983 yılından 2004 yılına kadar Hürriyet Ege Bölge temsilcisi görevini yürüttü.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

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