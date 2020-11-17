Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerliliğini koruyor

Filistin konusunda son yılların en detaylı ve kapsamlı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve ekibinin hazırladığı Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası'nın (1516-1917) editörü Dr. Bekir Cantemir, bu uzun ve sıradışı ama bir o kadar da faydalı olan süreci Yeni Şafak'a anlattı. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 ayrı dilde yayınlanan eserin 18 ve 19'uncu yüzyıla ait Osmanlı tapu kayıtlarından derlendiğine dikkat çeken Cantemir, Osmanlı Filistini tapu çalışmalarında önemli bir altlık oluşturduğunu belirtiyor. Cantemir, çalışmalar sayesinde sıradan bir insanın, Osmanlı coğrafyasında eski tapuları olan kişilerin dedelerinin tapularının günümüzdeki yerlerine bulmakla ilgili bir çalışma zemini hazırlandığını belirtiyor.