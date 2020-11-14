Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?

Türkiye'nin önde gelen köşe yazarlarından biri olarak bilinen Ahmet Kekeç bugün vefat etti.
1961 yılında Malatya'da doğan Kekeç son olarak köşe yazılarını Akşam gazetesinde yazıyordu.
- Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören gazeteci-yazar üniversite eğitimine başladığı Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki eğitimi yarıda bırakıp yazı dünyasına giriş yapmıştı.
Mavera dergisindeki yazılarıyla kariyeri başladı
Kekeç yazı dünyasına; Mavera, Yöneliş ve Aylık adlı dergilerde yazdığı denemeler ve hikayelerle giriş yaptı.
İlk hikaye kitabını ise 24 yaşındayken, 1985 yılında 'İyi Şeyler' adıyla yayınladı.
Dergilerden sonra günlük gazetelerde çalışmaya başlayan Kekeç; Akit, Millî Gazete, Vahdet, İmza ve Yeni Haber, gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirilmişti
Yazdığı yazılar ve hikayelerle dikkat çeken Ahmet Kekeç 1997 yılında Milli Gençlik Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin verdiği ödüllerle yazarlık macerasını taçlandırmıştı.
- Televizyonda da yorumculuk yapan usta yazar Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sundu.
Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.