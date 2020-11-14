Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?

Dünya

II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

Dünya kazananları değil her zaman hikayesini daha eğlenceli bir şekilde sunanları dinler. Bunun birçok örneğinden biri de II. Dünya Savaşı. Bize anlatılanlar savaşı; İngilizlerin, Sovyetlerin kazandığı Almanların ve Japonların ise kaybettiği. Peki gerçekten öyle mi? Eğer öyleyse nasıl Almanya ve Japonya uzun süre dünyanın en büyük 2. ve 3. ekonomileri oldu. Neden bugün Sovyetler diye bir ülke yok? Birleşik Krallık nasıl küçülüp İngiltere’ye dönüştü? Dünyaya anlatanlar hükmediyor. Bugün Türkiye bölgesel bir güce dönüşürken kendi hikayesini kendisi anlatmalı.