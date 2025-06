Dubai'den geldiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, sağlığına kavuştu

''Bursa Şehir Hastanesi'ne gelince ameliyat olmam söylendi. Bu operasyona hazır olduğumdan emin olmak için her şeyi kontrol etti. Kalbim durdurulmadan ve göğsümü açmadan, göğsümün altında küçük bir delik açıp oradan girerek ameliyat gerçekleştirildi. Bu gerçekten çok başarılı bir operasyondu. Çok hızlı iyileştim ve bir hafta içinde yavaşça yürümeye başladım. Bu harika operasyon için hocama çok teşekkür ediyorum. Doktorlar ve hemşireler, hastanede kaldığımız sürede bize çok destek oldular. Her şeye rağmen ameliyatı ilk kez geçirdiğim için biraz korkutucuydu. Bütün doktorlar ve hemşireler, her şeyin yolunda gideceğinden emindiler. 11 gün boyunca benimle çok iyi ilgilendiler. Şimdi normal yaşamıma geri döndüm ve kendimi sağlıklı hissediyorum'' dedi.