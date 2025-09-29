Düğüne filodan telefonla bağlandı

Antalya Kudüs Platformu’ndan Hakan Şimşek, uçak teknisyeni oğlu Muhammet Hakan Şimşek (26) ile hemşire Fatma Özberk’in Adıyaman’da yapılan nikahına, Gazze yolunda katıldı. Küresel Sumud Filosu’nun Adagio isimli teknesinden düğüne telefonla bağlanan Şimşek, davetlilere hitap etti. Gazze yolculuğu konusunda kendisine verdikleri destek nedeniyle ailesine teşekkür eden Hakan Şimşek, oğlu ve gelinine hitaben “Bana verdiğiniz destekle bu kollektif hareketin bir parçasısınız. Nikahınız, yuvanız inşallah Gazze’nin onuruyla izzetiyle izzetlensin. Yuvanıza rahmet gelsin. Gazze için edilmiş bütün hayır dualardan hissedar olasınız” diye konuştu.





HİÇBİR KIYMETİ YOK

Bu yolculukta müsterih olduğunu belirten Hakan Şimşek, “Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Boğazım düğümlenmiyor mu, düğümleniyor. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. 'Babası evladının nikahına katılamamış' denebilir ama Gazze’de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü. Bizim ödediğimiz bu kadarcık bedelin hiçbir kıymeti yok” ifadelerini kullandı.





BURUK KUTLAMA

Daha sonra teknede Şimşek’in oğlunun nikahı nedeniyle dua etti. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak, farkındalık oluşturmak için bir araya gelen aktivistler, duanın ardından Şimşek’i tebrik etti.



