Dünya kıpırdama çekiyorum!

Mini uydu MP42, Avustralya’nın Mercan Denizi’nin 550 km yukarısında 4K çözünürlüklü bir özçekim gerçekleştirmek için bir özçekim çubuğuna bağlı bir GoPro kamerası kullandı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Vytenis J. Buzas bir basın açıklamasında, Dünya’nın savunmasızlığını ve özellikle çevre ve iklim değişikliklerini izlemek için uydular tarafından gezegenin gözleminin önemini vurgulamak istediklerinin altını çizdi. Giderek artan görselliğe dikkat çeken Buzas, milyonlarca insanın fırlatılan roketleri izlediğini ancak yörüngede hareket eden uyduları veya faaliyette olan yapıları zar zor gördüğünü, bunu değiştirmek istediklerini söyledi.

UYDULARIN ÖNEMİ ARTACAK

Şirket, kameranın görüntü kalitesi, satın alınabilirliği ve geniş görüş açısı nedeniyle bir GoPro kullanmayı tercih etti. NanoAvionics mühendisleri, kamera için özel bir muhafaza inşa etti, bir özçekim çubuğu tasarladı ve uzayın zorluklarını kaldırabileceğinden emin olmak için kamerayı Dünya üzerinde zorlu testlerden geçirdi. Öte yandan Buzas, alçak Dünya yörüngelerindeki uyduların kimyasal sızıntıları, yasadışı balıkçılığı, orman yangınlarını, mahsul büyümesini tespit edebildiği için yakın gelecekte önemlerinin daha da artacağını belirtti.

REKLAM