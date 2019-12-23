Hayat Dünya sinemacıları Randevulaşacak
SİNEMA

Dünya sinemacıları Randevu’laşacak

22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali başladı. Bu yıl odağında Rusya’nın yer aldığı festivalde “Rusya’ya Bak Dünyayı Gör” ve “Rusya’dan Kısalar” bölümleriyle Rus sinemacıların 2018 ve 2019 yılındaki çektikleri ödüllü filmler gösteriliyor. TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren, “Yakında Randevu İstanbul dediğimiz vakit, bölgenin buluşma noktası haline gelecek ve ismiyle müsemma olacak” diyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Rafadan Tayfa
Rafadan Tayfa

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali 26 Aralık tarihine kadar devam edecek. Ülke sinemalarını ve sektörlerini buluşturma amacı taşıyan festivalin bu yılki konuğu ise Rusya. TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren, bu sene festivalin birçok yeniliğe sahne olduğunu söyledi.

Elif Dağdeviren

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin 22.’sinde sinemaseverleri bekleyen yenilikleri anlatır mısınız?

22.’sinden başlayarak Randevu İstanbul’a daha farklı bir kimlik katmaya karar verdik. Şimdiye kadar da ülke buluşmaları yapılıyordu ama genellikle o ülkelerin sinemaları buraya gelip izleyici ile buluşuyordu. Bu yönde bir odak ülke yapıyorduk. Bu seneden itibaren biz Randevu İstanbul’u sektör içinde buluşmalar haline getiren bir festival yapmaya karar verdik. Mesela bu sene Rusya’nın çok önemli yapımcıları bizim önemli yapımcılarımızla buluşturacağız.Biliyorsunuz yeni sinema kanunu çıktı ve işbirlikleri konusundan önemli yenilikler geldi ve ortaya neler konabilir buna odaklanacağız.

Peki bu fikir alışverişlerinin sürekliliği nasıl sağlanacak?

Biliyorsunuz böyle buluşmalar oluyor ama sonra insanlar dağılıyorlar. TÜRSAK olarak bütün bir yıl boyunca bunları takip edeceğiz ve iletişimi koparmayacağız. Farz edelim ki gelecek sene odak ülke olarak Fransa’yı yaptık. Görüştüğümüz Rus yapımcı ve yönetmenlere haber vereceğiz. Fakat konuk olduğu için biz sadece Fransa’yı davet etmiş olacağız. Ruslar arzu ediyorlarsa buluşmaya kendileri gelip katılabilecekler.

Bunun için ayrı bir bütçe mi olacak?

Hayır, bütün masraflarını kendileri karşılamaları gerekiyor. Kendileri bunu sağlayıp geldiklerinde, bu anlamda yeni randevular olacak. Böyle böyle her senenin ülkesi bir önceki yapımcılar ile buluşabilir hale gelirse yakında Randevu İstanbul dediğimiz vakit, en azından bölgenin buluşma noktası haline gelecek ve gerçekte adıyla müsemma olacak.

BİREYSEL OLMAZ

92. Akademi Ödülleri’nin kısa listeleri açılandı. Rusya iki yapımla listeye girdi. Rus sineması yükselişte mi?

Sinema Rusya’da doğdu bile diyebiliriz. Şimdi bu kadar önemli bir ülke çok içine kapanık olduğu için Ruslar çok başarılı oldular. Fakat Rusya o kadar başarılı olamadı. Ancak artık dünya değişti.

Ne yönde bir değişim?

Game of Thrones insanları altyazı okumaya alıştırdı. Rusça ve Türkçe içerikler seyredilir hale geldi oldu. Biz de bunun meyvelerini sinema olarak yemeye başlıyoruz. Fakat Rusya, sinemasına devlet ve kültür politikası olarak, aynı zamanda yapım sürecinde destekliyor.

Türkiye ne durumda?

Burada biraz kafa karışıyor. Devletten hem finansör olması, hem destek olması hem de politika yaratması bekleniyor. Bu doğru değil, devletler politikaları üretir, altyapıları sağlar. Özel sektör finansmanı ve yapımı gerçekleştirir. Eğer burada ayrılabilirse biz de yakında Oscar ödül listelerine girmeye başlarız. Çünkü bunlar hepsi toplu hareketlerle gerçekleşebilir. Bireysel olunca ancak Nuri Bilge Ceylan çıkıyor.

Animasyonlar ağırlıkta olacak

  • Film programının bu yılki farkı ne ?
  • Geniş kapsamlı film festivallerinin içinde dahi olsa yetişkin seyircinin çok farklı ülkelerin filmlerini seyretmediğini biliyoruz. Bu sebeple, dimağı farklı ülkelerin filmlerine açık olan çocukları hedeflediyoruz. Bundan sonra film programlarında ağırlığı animasyonlara ve çocuk filmlerine vereceğiz.

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