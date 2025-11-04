Dünya turizminin buluşma noktası WTM Londra'da Türkiye damgası

Dünyanın en prestijli turizm buluşmalarından World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılış gününde sektör profesyonelleriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye turizminin son verilerini paylaşıp, "Yıl sonunda hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı’nın hem sezonun kapanışı hem de yeni sezonun gelişmeleriyle ilgili en iyi fikir sahibi olunabilecek market fuarlardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle ilk 9 ayı tamamladığını söyledi.
“64 Milyar Dolar Hedefine Emin Adımlarla Yürüyoruz”
Bakan Ersoy, bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye turizminin yılı güçlü kapatacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:
İngiltere Pazarı 4,5 Milyon Hedefle Büyüyor
Bakan Ersoy, İngiltere pazarında çift haneli büyümeye odaklandıklarını belirterek şöyle devam etti:
Geleceğe Miras ve Gastronomi Yatırımları Öne Çıktı
Türkiye’nin artık klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayan Ersoy, turizmde artık deniz-kum-güneş üçgeninden çıkıldığını hatırlattı.
Özellikle ürün çeşitlemesi ve kaynak destinasyon çeşitliliği konusunda son 7-8 yıldır çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Ersoy, konuşmasında “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülen arkeolojik kazılar ve gece müzeciliğinin, yeni turizm ürünleri arasında önemli yer tuttuğunu söyledi.
Artık Sadece Nicelik Değil, Nitelik Dönemi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizm stratejisinde nitelikli turist hedefinin sürdüğünü belirtti.
Artık sadece nicelik değil nitelik de dönemi dediklerini kaydeden Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:
“Göbeklitepe Sergisi Avrupa’ya Yayılacak”
İtalya’nın başkenti Roma’nın simgelerinden Kolezyum’da büyük ilgi gören Göbeklitepe sergisiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ersoy, serginin diğer Avrupa ülkelerine taşınacağını açıkladı.
İkili Görüşmeler ve Temaslar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuar kapsamında dünyanın önde gelen tur operatörleri TUI, EasyJet Holidays ve Jet2 Holidays yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.
Ersoy, ayrıca KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maldivler Turizm ve Çevre Bakanı Thoriq İbrahim ile de bir araya gelerek karşılıklı iş birliği olanaklarını değerlendirdi.