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Hayat

Dünyada ondan kısa köpek yok: Rekorlar kitabına girdi

ABD'de Chihuahua Pearl türü bir köpek, 9.14 santimetrelik boyu ile dünyanın en kısa köpeği olarak rekorlar kitabına adını yazdırdı.

12:16 . 12/04/2023 الأربعاء
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Minik köpek rekorlar kitabına girdi.

Minik köpek rekorlar kitabına girdi.

Guinness Rekorlar Kitabı dünyanın en kısa köpeğini belirledi. ABD'nin Florida eyaletindeki bir hayvan hastanesinde veteriner, Pear isimli köpeğin ölçümünü yaptı.

Boyu 9.14 santimetre

Köpeğin boyu 9.14 cm olarak ölçüldü. Ayrıca yine Guinness'in yaptığı açıklamada, bu boyutların standart televizyon uzaktan kumandasından daha kısa ve yaklaşık bir dolarlık banknot kadar uzun olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Aynı türe daha önce de dünyanın en yaşlısı rekoru verildi

Öte yandan ocak ayında Guinness Rekorlar Kitabı'ndan bir açıklama daha yapılmıştı. Yapılan açıklamada, 23 yaşındaki chihuahua karışımı Spike'ın dünyanın en yaşlı köpeği olduğu kamuoyuna duyuruldu.

#Chihuahua
#Guinness Rekorlar Kitabı
#ABD
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