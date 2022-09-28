Dünyadan ‘dizi yapalım’ teklifi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Türk dizilerinin ihraç edildiği ülkelerden ortak yapım için teklif geldiği öğrenildi. Türkiye, 146 ülkeye 150’den fazla dizi ihraç ederek dünyada bu alanda ABD’nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Türk yapımı diziler, 700 milyona yakın izleyici ile buluşuyor. Türk dizilerinin ihracat tutarı ise 500 milyon doları aşarken başarı kültürel yeni iş birliklerine de kapı aralıyor. Türk dizilerinin ihraç edildiği ülkelerden Bakanlığa, “Ortak kültürümüzü, ortak değerlerimizi anlatan yapımlar yapalım” şeklinde talepler geldiği öğrenildi.

Bu çerçevede stratejik iş birliği öngörülen ülkelere yönelik fonlar oluşturuluyor. Bu kapsamda Türk dünyasına yönelik yapılan film festivallerin kapsamı genişleyecek. Bu kapsamda Balkan dünyasına yönelik altyapısı tamamlanan ve isminin ‘Köprü’ olması beklenen yeni bir film festivali yapılacak. Ayrıca Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da İslam coğrafyasına yönelik isminin ‘Süreyya’ olması beklenen film festivalinin altyapı çalışması ise devam ediyor.

REKLAM