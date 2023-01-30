Düzce'de korkutan deprem

|
Arşiv
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 13.14'de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, can veya mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.