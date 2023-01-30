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Hayat

Düzce'de korkutan deprem

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 4.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilirken, can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

13:52 . 30/01/2023 Pazartesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 13.14'de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, can veya mal kaybının olmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.





#Gümüşova
#düzce
#afad
8 dakika önce
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Düzce'de korkutan deprem
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