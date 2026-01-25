Eczanede ilaç yoksa nereye başvurulacak? Yeni hat açıklandı

Türkiye’de ilaç tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki TİTCK, eczanelerde bulunamayan ilaçların daha hızlı izlenebilmesi için vatandaşların arayabileceği 444 4 680 numaralı hattı devreye soktu.

TİTCK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, uygulamanın detaylarını anlatarak, dünyada zaman zaman ilaca erişimde sıkıntılar yaşanabildiğini ve kurumun bu başlığı öncelikli olarak takip ettiğini söyledi. Ayar, Türkiye’de ilaçların uzun süredir dijital sistemlerle izlendiğini, yokluk riski oluşmadan önce tedbirlerin devreye alındığını vurguladı.

Ham madde ve bölgesel dağılım etkisi

Ayar, ilaç bulunurluğunda yaşanan sorunların yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını belirterek, ham madde teminindeki aksamalarla birlikte aşırı tüketim ve bölgesel dağılım değişimlerinin de etkili olabildiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin yaklaşık 8 bin 500 ilacı devlet desteğiyle vatandaşlara sunduğunu ifade eden Ayar, bu ilaçlardan yalnızca 150’sinin eşdeğeri olmayan grupta bulunduğunu aktardı. Ayar’a göre tedarik zorluğu yaşanan dönemlerde özellikle bu kritik gruptaki ürünler için Bakanlık ve TİTCK gerekli müdahaleleri yürütüyor.

Üreticiye 3 ay önceden bildirim zorunluluğu

İlaç yokluğunun kritik seviyeye ulaşmaması için geçen yıl yeni bir düzenleme yaptıklarını anlatan Ayar, üreticilerin tedarik sıkıntısı öngördüklerinde bunu en az 3 ay öncesinden TİTCK’ye bildirmesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Bu sayede ilaç piyasasında eksiklik oluşmadan alternatif çözümlerin üretilebildiğini belirtti.

“İlacını bulamayan vatandaş 444 4 680’i arasın”

Yeni çağrı merkezinin, vatandaşların doğrudan kuruma ulaşmasını sağlayacağını söyleyen Ayar, eczanede ilaç bulamayanların 444 4 680 numaralı hattı arayarak durumu bildirmesini istedi. Hatta görevli uzman iletişimcilerin yönlendirme yapacağını belirten Ayar, hem ilacın yakın çevrede bulunmasına yardımcı olunacağını hem de tedarik sürecinden sorumlu birimlerin daha hızlı harekete geçeceğini kaydetti.

Akılcı ilaç kullanımı vurgusu

Eczanelerin depolardaki stokları dijital sistem üzerinden görebildiğini hatırlatan Ayar, tüm paydaşların hassasiyetini sürdürmesiyle ilave tedbirlere ihtiyaç kalmayacağı kanaatinde olduklarını dile getirdi.