Eğitim öğretime kar engeli: Bazı kentlerde okullar tatil edildi

Yurdun bazı bölümlerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle hayatın yanında eğitim öğretimi de olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı kentlerde okullar tatil edildi.

Üç kentte eğitime kar engeli

Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiği belirtilerek il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Ordu'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle yedi ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Gevaş ve Muş'ta eğitime fırtına engeli

Üç kentte eğitime kar yağışı nedeniyle ara verilirken, Van'ın Gevaş ilçesinde ve Muş'ta ise okullar fırtına nedeniyle tatil edildi.

Gevaş’ta sabah saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, yük taşıyan araçların devrildiği ilçede, eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi.

Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Sivas'ta taşımalı eğitime ara verildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede 30 Mart Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



