Eğitimin yüzyılı dijital sanatla anlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üsküdar’da yer alan “Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı’na” temalı gezici eğitim tırının açılış törenine katıldı. 100. yıla özel olarak hazırlanan, dijital sanatla Cumhuriyetin 100 yıllık eğitim serüveninin anlatıldığı etkinlikte konuşan Bakan Tekin, Çocukların sanatsal ve sportif başta olmak üzere yeteneklerini küçük yaştan itibaren keşfedip ona göre yönlendirmek olduğunu dile getirdi. Tekin, “Meslek liselerimizi, spor liselerimizi, sanat liselerimizi tematik hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konuda farklı bir perspektifi yine sizlerle paylaşmış olacağız. Bu tırın da çocuklarımızın bu anlamda yeteneklerinin geliştirilmesi, yüz yıllık birikiminden hareketle önümüzdeki yüzyılı ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak inşa edecek bir kuşak yetiştirmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Anamorfik 3D İllüzyon Sanat Enstlasyonları’nın oluşmasındaki öncü isimlerden olan Mert Onaran’ın hazırladığı dijital sanat etkinliğini sanatçıyla beraber gezdik. Osmanlı’dan gelen çok güzel bir eğitim sistemimiz olduğunu dile getiren Onaran, şimdide geleceğe yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek şunları aktardı: “Togg, Kızıl Elma, İHA ve SİHA gibi teknolojik alanlarda, kazanılan sportif ve sanatsal başarılarda Milli Eğitim’in rolü var. Gezici tır etkinliğimizle bunları anlatmaya çalıştık. Tırımız yedi bölgeye gidip oradaki çocuklarla buluşacak. Onlara ümit vermek, ‘Her şey yeni başlıyor, siz de bunlardan biri olabilirsiniz’ demek istiyoruz. Bunları sanat yoluyla anlatıp, hikayenin içine girmelerini istedik. Bu tırın gezmesi, milyonlarca çocuğa ulaşacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Onların tepkilerini görmek istiyorum. Alacağım geri dönüşlere göre de bu projeyi ilerletmeyi düşünüyorum” dedi.