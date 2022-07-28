Hayat Ek iş vaadiyle dolandırıyorlar amozenvip sitesine dikkat
AKTÜEL

‘Ek iş’ vaadiyle dolandırıyorlar: amozen.vip sitesine dikkat

Sosyal medya üzerinden insanları mağdur eden dolandırıcıların yeni hedefi iş arayanlar. Ek iş vadedenlerden önce kapora alan daha sonra göz boyamak için bir miktarını geri gönderen dolandırıcılar, paranın geri kalanını isteyenlerin telefonlarına cevap vermeyerek ortadan kayboluyorlar.

Abone Ol Google News
Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
‘Ek iş’ vaadiyle dolandırıyorlar: amozen.vip sitesine dikkat
Arşiv

İnternet ve sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullanan dolandırıcıların şimdiki hedefi iş ilanları oldu.

Daha önce açtıkları hesaplarla vatandaşlara nikah şekeri, mum, sabun, tel toka ve kulak çubuğu gibi ürünlerin evde paketlenmesiyle özellikle ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar şimdi de vatandaşları tuzaklarına çekmek için iş vaadiyle ortaya çıktı.

3 BİN TL GELİR KAPISI

  • Son dönemde üç kişiden birinin telefonuna internet satış sitelerinin isimleriyle iş ilanı mesajı gelmeye başladı. Günlük 800 TL ile 3 bin TL kazanç garantisinin verildiği SMS’ler aracılığıyla vatandaşa bir numara gönderiliyor. Yurt dışı kayıtlı WhatsApp mesajında iş için kayıt yaptırmak isteyen kişilere “amozen.vip” adında bir internet sitesi linki gönderiliyor ve buraya kayıt yaptırılması isteniyor.

PARA TALEP EDİYORLAR

Kişisel verilerini kaydeden vatandaştan, sisteme para yükleyip banka hesap numarası yazdırılıyor. Güven sağlamak için ilk önce 100 TL yükleyen kişilere, 30 TL hediye veren dolandırıcılar ardından, “görevi tamamlaman gerek” diyerek kullanıcılardan çeşitli miktarlarda para talep ediyor. Şikayet sitelerinde her gün yatırdığı parayı geri alamayan kullanıcılar isyan ederken, şikayetler de artalya başladı.

KANDIM, KİMSE KANMASIN

  • Mağdurlardan Y.K, “Öğrenciyim, ek gelir oluyor diye gelen mesaja tıkladım. O kadar inandırıcıydı ki önce benden 100 TL yüklemem istendi. Daha sonra, hesabıma hemen 30 TL yattı. Ardından para yatırmak gerektiğine dair bildirimler gelmeye başladı. 300 TL, 600 TL ve 1000 TL yükledim. Fark edince paramı almaya çalıştım ama geri alamadım. Ben kandım, zarara uğradım, kimse kanmasın” dedi.

Başınıza her şey gelebilir

Dolandırıcılıkla karşı karşıya kalanların suç duyurusunda bulunulması gerektiğinin altını çizen Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Aslı Korkmaz, “Bu olayda iki suç var. Birincisi, kişisel veriler hukuka aykırı satılmış. Satılmasa bu kişiler SMS atamaz. İkincisi de dolandırıcılık. Kimlik numarasını yolladığınızda başınıza her şey gelebilir. Dolandırıcılar, şirket adıyla veya elektronik yöntemleri kullanıyorlar. Bu numaraları geri aramaya kalktığımızda, ulaşamıyorsunuz. Bir çoğu ölmüş kişilerin adına ya da yurt dışı bağlantılı. Artık dolandırıcılığın bin bir yolu var” dedi.

Evde ek iş tuzağı: Türkiye'nin her yerinden yüzlerce mağdur var!
EKONOMİ
Evde ek iş tuzağı: Türkiye'nin her yerinden yüzlerce mağdur var!

Yapılan onca uyarı işe yaramadı: Paketle dolandırıyorlar!
EKONOMİ
Yapılan onca uyarı işe yaramadı: Paketle dolandırıyorlar!
F.Bahçe Devler Ligine hasret

F.Bahçe Devler Ligi'ne hasret

​Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA soruşturması kapıda!

UEFA soruşturması kapıda!

​Kadıköy'deki 'Putin' sloganları F.Bahçe'nin başına iş açabilir.
Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında iddianame hazırlandı

Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısına çıkmadı.

Sayılmayan gol <br>tartışma çıkardı

Sayılmayan gol
tartışma çıkardı

Taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi.

Hızlı başladı

Hızlı başladı

​Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı.

​FED faiz kararını açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı.

​Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti.

​Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.