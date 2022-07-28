‘Ek iş’ vaadiyle dolandırıyorlar: amozen.vip sitesine dikkat

İnternet ve sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullanan dolandırıcıların şimdiki hedefi iş ilanları oldu.

Daha önce açtıkları hesaplarla vatandaşlara nikah şekeri, mum, sabun, tel toka ve kulak çubuğu gibi ürünlerin evde paketlenmesiyle özellikle ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar şimdi de vatandaşları tuzaklarına çekmek için iş vaadiyle ortaya çıktı.

3 BİN TL GELİR KAPISI

Son dönemde üç kişiden birinin telefonuna internet satış sitelerinin isimleriyle iş ilanı mesajı gelmeye başladı. Günlük 800 TL ile 3 bin TL kazanç garantisinin verildiği SMS’ler aracılığıyla vatandaşa bir numara gönderiliyor. Yurt dışı kayıtlı WhatsApp mesajında iş için kayıt yaptırmak isteyen kişilere “amozen.vip” adında bir internet sitesi linki gönderiliyor ve buraya kayıt yaptırılması isteniyor.

PARA TALEP EDİYORLAR

Kişisel verilerini kaydeden vatandaştan, sisteme para yükleyip banka hesap numarası yazdırılıyor. Güven sağlamak için ilk önce 100 TL yükleyen kişilere, 30 TL hediye veren dolandırıcılar ardından, “görevi tamamlaman gerek” diyerek kullanıcılardan çeşitli miktarlarda para talep ediyor. Şikayet sitelerinde her gün yatırdığı parayı geri alamayan kullanıcılar isyan ederken, şikayetler de artalya başladı.

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KANDIM, KİMSE KANMASIN

Mağdurlardan Y.K, “Öğrenciyim, ek gelir oluyor diye gelen mesaja tıkladım. O kadar inandırıcıydı ki önce benden 100 TL yüklemem istendi. Daha sonra, hesabıma hemen 30 TL yattı. Ardından para yatırmak gerektiğine dair bildirimler gelmeye başladı. 300 TL, 600 TL ve 1000 TL yükledim. Fark edince paramı almaya çalıştım ama geri alamadım. Ben kandım, zarara uğradım, kimse kanmasın” dedi.

Başınıza her şey gelebilir

Dolandırıcılıkla karşı karşıya kalanların suç duyurusunda bulunulması gerektiğinin altını çizen Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Aslı Korkmaz, “Bu olayda iki suç var. Birincisi, kişisel veriler hukuka aykırı satılmış. Satılmasa bu kişiler SMS atamaz. İkincisi de dolandırıcılık. Kimlik numarasını yolladığınızda başınıza her şey gelebilir. Dolandırıcılar, şirket adıyla veya elektronik yöntemleri kullanıyorlar. Bu numaraları geri aramaya kalktığımızda, ulaşamıyorsunuz. Bir çoğu ölmüş kişilerin adına ya da yurt dışı bağlantılı. Artık dolandırıcılığın bin bir yolu var” dedi.

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