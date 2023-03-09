Elazığ'da şap virüsü alarmı: Hayvan satışı yapana para cezası var

Türkiye'nin birçok ilinde yaklaşık 2 aydır ortaya çıkan SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler aldı.

Hayvan pazarları kapatıldı

Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Ayrıca ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı.

Tüm izinler iptal edildi

SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı istikametinde, tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.

Satış yasaklandı

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır''







