Eleştirmenlere göre 2019'un en iyi filmleri: 'Parazit' zirvede

Metacritic, 2019'un sona ermesine sayılı günler kala gerek yıl sonu listelerinii paylaşılmaya devam ediyor.

Metacritic'in eleştirmenlerin yıl sonu listelerinden derlediği verilere göre 2019'un en iyi filmlerinde Parazit zirvede.

Sinema, televizyon, müzik gibi alanlarda yazılmış eleştirileri derleyen Metacritic de, her yıl olduğu gibi bu alanlarda yıl sonu derlemelerini yayınladı.

Parazit, The Irishman gibi yılın çok konuşulan yapımlarının üst sıralarda yer aldığı listenin ilk 20'si şu şekilde:

20- Hustlers

18- High Life

18- Ash Is Purest White

16- Midsommar

16- Atlantics

15- Booksmart

14- Transit

13- Us

12- The Last Black Man in San Francisco

11- Knives Out

10- The Souvenir

9- The Farewell

8- Little Women

7- Pain and Glory

6- Portrait of a Lady on Fire

5- Uncut Gems

4- Marriage Story

3- Once Upon a Time in Hollywood

2- The Irishman

1- Parasite

Listenin tamamını ve aldığı puanları görmek için Metacritic'i ziyaret edebilirsiniz.

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