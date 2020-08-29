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Hayat Emine Erdoğan mutfağa girdi Takipçilerine pekmezli aşure tarifi verdi
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Emine Erdoğan mutfağa girdi: Takipçilerine pekmezli aşure tarifi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında mutfaktaki fotoğraflarını paylaşarak, takipçilerine pekmezli aşurenin tarifini verdi. Bir de mesaj yayınlayan Erdoğan, "Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Emine Erdoğan'ın gönderisi binlerce beğeni aldı.
Emine Erdoğan'ın gönderisi binlerce beğeni aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aşure'ye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın." ifadelerini kullandı.

Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?
HAYAT
Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?

"Komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım"

Erdoğan, yaptığı paylaşımda pekmezli aşure tarifi de vererek, şunları kaydetti: "Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım."

Emine Erdoğan oktaki maharetlerini sergiledi
OYNAT 00:45
Emine Erdoğan oktaki maharetlerini sergiledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Kazakistan'da Kazak halkının kültürünün sergilendiği etnik köyü ziyaret etti. Gerçekleştirilen spor etkinliklerine ilgi gösteren Emine Erdoğan, ok atışı yaptı.


"Üzüm pekmeziyle tatlandırdık"

Aşurede şeker kullanmadığını belirten Emine Erdoğan, "Yurdumuzun dört bir yanından sofralarımıza ulaşan yerel ürünlerle hazırladığım aşurede şeker kullanmadık. Onun yerine kuru meyveler ve biraz da üzüm pekmeziyle tatlandırdık. Bu lezzetli, sağlıklı tarifin, sofralarınıza neşe getirmesini diliyorum." dedi.

Emine Erdoğan Erzurum otağında
FOTOĞRAF 8
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Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Erzurum otağını da ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Şahin ve Murat Altundağ tarafından karşılanan ve Erzurum otağında konuk edilen Emine Erdoğan, özellikle Erzurum’un yöresel ehram ürünleriyle yakından ilgilendi.
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Ehramdan imal edilen ve özel olarak tasarlanan bayan kıyafetleri, giyim tarzı ve şıklığıyla sürekli dikkat çeken Emine Erdoğan’ın beğenisini kazanırken, özellikle yelek modellerine dair paylaştığı tasarım fikirleri ise hayranlık uyandırdı.
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Bitlis’in Ahlat ilçesindeki törenlere katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum ve ehram ile ilgili düşüncelerinden ötürü Emine Erdoğan’a şükranlarını sundu.
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Başkan Sekmen, ehramın Erzurum’a ait Coğrafi İşaret Belgeli yöresel ürünlerden olduğunu belirterek, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi kadim kentimizin otağını ziyaret ederek, şehrimizin kültürel ve tarihi özellikleriyle ehram üzerine fikirlerini bizlerle paylaştı.
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Hanımefendinin ehram ile ilgili tespit ve önerilerini bizatihi uygulamaya geçireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kültür objesini farklı konseptler dâhilinde yeniden ön plana çıkaracağız” dedi.
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Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum otağını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve diğer yetkililerle de yakından ilgilendi. Öte yandan Başkan Sekmen, Ahlat’ta Selçuklu Türk Mezarlığı’nı da ziyaret etti.
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Emine Erdoğan Erzurum otağında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erzurum otağını ziyaret etti. Emine Erdoğan, Erzurum'un geleneksel ehram ürünlerine ilgi göstermekle kalmadı, bazı önerilerde de bulundu.
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