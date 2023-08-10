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Hayat

Türkiye dünyanın vicdanı

14. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Emine Erdoğan, “Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek” dedi.

Ayşe Olgun
04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emine Erdoğan sergiyi gezip ebru yaptı.

Emine Erdoğan sergiyi gezip ebru yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, mazlum coğrafyalara umut olmaya elbirliğiyle devam edeceklerini vurgulayarak, “Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek.” dedi. Emine Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlenen “Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı”nda kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, bağımsızlık savaşımızın kalbinde, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadınlarımızla, bir arada olmaktan gururluyum.” dedi.


MİLLETİMİZİN İSMİ MERHAMETLE ÖZDEŞLEŞİYOR

“Gönül coğrafyası” olarak bilinen toprakların Türklerin tarih boyu kurdukları bütün devletlerin ulaştığı fiziksel sınırların çok daha ötesinde olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, ecdadın barış ve hoşgörü iklimi’nin varlığını sürdürdüğünü söyledi. Balkanlar’dan Yemen’e, Kudüs’e, Hicaz’a, Afrika’ya kadar çoğunluğu hayırsever kadınların banisi olduğu vakıfların, hala yaşatıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, “Milletimizin ismi, dünyanın bütün mazlumlarının gönül mabetlerinde, merhamet, şefkat, cömertlikle özdeşleşiyor.” diye konuştu.


KÖKLÜ BİR MEDENİYET MİRASINA SAHİBİZ

Büyükelçilerin de görev yerlerinde dokundukları hayatlarla, bütün dünyayı gönül coğrafyasına kattıklarını belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Üretken kadınların el emeklerinin, adil bir pazarda satılabilmesi için Afrika Evi gibi girişimlerimizle, mazlum coğrafyalara umut olmaya elbirliğiyle devam edeceğiz. Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek. Bununla beraber bizim yegane sermayemiz hayırseverliğimiz değil, dünyanın tektipleşen kültürüne derman olabilecek, her öğesi birbirinden değerli ve köklü bir medeniyet mirasına sahibiz.”


#Emine Erdoğan
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