Emine Erdoğan'dan 'Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı'na ilişkin paylaşım: 'İnsanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur'

17:0010/12/2025, Çarşamba
Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programının açılışında konuştu.
Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programının açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.


Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir. Onların her kaydı, her sözü, her adımı, zulmün örttüğü perdeyi yırtan bir hakikat nefesidir. Bugün o nefesi diri tutmak, onların bıraktığı izleri geleceğe taşımak, insanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur" ifadelerini kullandı.


