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Hayat

Emine Erdoğan'dan sürdürülebilirlik mesajı: Ata tohumu Anadolu'nun kendisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
18:52 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ata tohumu, bir tohumdan daha fazlası, Anadolu'nun kendisi. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir.



Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam. Bingöl'de olduğu gibi tüm illerimizde yerel tohumlarımızın toprakla buluştuğuna şahitlik etmeyi gönülden diliyorum. Ata yadigarı mirasımıza sahip çıkan Bingöllü üreticilerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyorum."


#Emine Erdoğan
#ata tohumu
#tarım
#destek
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