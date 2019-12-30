Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin

Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye’nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022’de üretimine başlanacak “Türkiye’nin Otomobili”ne yeni şarkısıyla destek verdi. Kekilli, “Aç gözlerini, şöyle bir bak / Toprağına, suyuna, havasına bak / Ay-yıldız düşmüş üstüne / Türkiyem ayağa kalk” sözleriyle dikkati çeken şarkısını, 7 yıl kadar önce bestelediğini belirterek, “Türkiye’nin Otomobili”nin tanıtılmasıyla büyük bir sevinç yaşayan halkın, milli ve beraberlik duygularına tercüman olacağını ve bütünleştireceğini söyledi.

Murat Kekilli

ŞARKININ DEVAMI 2022’DE

Şarkının daha çok marş özelliklerine sahip olduğunu ve sadece bir dörtlüğünü kullandığını ifade eden Kekilli, şarkının tamamını daha ilerleyen zamanlarda kullanılacağını dile getirerek, “İnsanlardan, beklediğimizin çok üzerinde güzel tepkiler geldi. Şarkının bütününü merak ediyorlar, onu da 2022’de arabamız tamamlanınca dinleyeceğiz” şekilde konuştu. Murat Kekilli, “Arabaya ister ‘şaheser’ ister ‘çalışma’ desinler, adını nasıl zikrettiğiniz önemli değil ama bence Devrim’i saymazsak ilk yerli arabamız, Türkiye için çok büyük bir atılımdır ve her kesimin bu büyük atılımı sahiplenmesi, gurur duyması gerekir. Bu tür eserlerin partisi olmaz. Bunlar ulusaldır ve partiler üstüdür. Türkiye’nin otomobilinin ülkem için büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

ALMAK İÇİN SIRAYA GİRECEĞİM

Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kekilli, şunları kaydetti: “Emniyet kemerimizi bağlayıp, uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın. Ben de onur ve gururla, aşk ve şevkle, Türkiye’mizin otomobilini almak için sıraya girip bekleyeceğim.”

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Akseki’nin gurur günü

Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022’de üretimine başlanacak olan Türkiye’nin Otomobili, Antalya’nın Akseki ilçesinde de sevinç yarattı.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Mehmet Gürcan Karakaş

TOGG’un Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş’ın da memleketi olan Akseki’nin Belediye Başkanı İbrahim Özkan, milli otomobilin fotoğraflarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Aksekililer olarak çok gururlandıklarını vurgulayan Özkan, şunları söyledi: “TOGG CEO’su Akseki’mizin gururu bir kez daha göğsümüzü kabartan hemşehrimiz Mehmet Gürcan Karakaş olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye’mizin büyümesini ve gelişmesini istemeyenlere rağmen Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kararlılığıyla çok önemli ve başarılı projelere imza atılıyor.”