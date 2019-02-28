Hayat Emre Aşıktan şaşırtan iddia Eşim sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak dedi
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Emre Aşık'tan şaşırtan iddia: Eşim sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak dedi

Emre Aşık'tan şaşırtan iddia: Eşim sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak dedi

Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a açtığı boşanma davasının ardından bir dava daha açtı. Emre Aşık, eşinin kendisine, "Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak" dediğini iddia etti.

Haber Merkezi Diğer
Yağmur Aşık ve Emre Aşık 7 yıldır evliler.
Yağmur Aşık ve Emre Aşık 7 yıldır evliler.

Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a açtığı boşanma davasının ardından bir dava daha açtı. Aşık, 7 yıllık eşinin kendisine, "Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak" dediğini iddia etti. Mahkeme, Emre Aşık'a 1 ay süreyle koruma kararı verdi.

Dilekçede, "Müvekkil eşine son bir şans vermiştir. Ancak davalının hayatında bir değişiklik olmamıştır. Davalı Yağmur Aşık bir gün eşini ikna edip 'manevi babam' dediği Ozan Girgin ve avukatı Metin İslamoğlu'yla tanıştırdı. Davalı Yağmur Aşık otel için çekilen 4 milyon 500 bin liranın 1 milyon 500 bin lirasını avukat Metin İslamoğlu'nun çekip ortadan kaybolduğunu iddia etmiştir. Müvekkil Emre Aşık eşini Emolya Otel'e ortak yapmıştır. Eşi tarafından Ozan Girgin de otele ortak edilmiştir. Bu arada Ozan Girgin ile ilgili kurşunlama, dolandırılma vs. gibi gazetelerde haberler çıkmıştır. Yağmur Aşık da 2017'de 100 bin lira değerindeki hisselerini Ozan Girgin'e devretmiş ve bu parayı da kocası Emre Aşık'tan saklamıştır." ifade edildi.

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