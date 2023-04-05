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Hayat

En ‘güzel’ Kur’anlar Rami’de

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın, Rami Kütüphanesi’nde açtığı “Kutsal Risâlet” sergisi büyük ilgi görüyor. Sergide hüsn-i hattın en önemli isimlerinden Yâkût el-Müsta’sımî ve Şeyh Hamdullah başta olmak üzere 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı dönemlerden pek çok hattatın eseri yer alıyor.

Halime Kirazlı
04:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rami Kütüphanesi, “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi.

Rami Kütüphanesi, “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi.

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın, Rami Kütüphanesi’nde açtığı “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi büyük ilgi görüyor. Kütüphane’nin açılışıyla Rami’ye taşınan başkanlık, yeni mekanında ikinci sergiye ev sahipliği yapıyor. Başkanlığa bağlı çeşitli yazma eser kütüphanelerinden seçilen mushaflar, Atatürk Kültür Merkezi’nden sonra ikinci kez görücüye çıktı. Hüsnühatın en önemli isimlerinden Yâkût el-Müsta’sımî, Şeyh Hamdullah başta olmak üzere pek çok kıymetli hattat ve öğrencilerinin yetmişten fazla eseri yer alıyor.

Sergi girişinde, Kur’an-ı Kerim yazımında kullanılan yazı türleri ziyaretçilere sunuluyor. Kur’an-ı Kerim’de kullanılan çeşitli sanatlar, duvardaki açıklama panolarıyla destekleniyor. Bu panolarda Kur’an ve sanatlarının tarihçesi, incelikleri, cilt yapımında dikkat edilenler ve kullanılan malzemeler tanıtılıyor. Abbâsî Dönemi’nden 19. yüzyıla kadar her yüzyıldan farklı boyut ve yazı türündeki kitaplar özenle izleyicilere aktarılıyor. Sergide Sultan III. Ahmet’in oğlu Şehzade Mehmet tarafından yazılmış bir Mushaf-ı Şerîf de bulunuyor.

HAFTA SONU İLGİ YOĞUN

Bakım ve onarımlarının her gün ziyarete açılmadan büyük bir titizlikle gerçekleştirildiği yazma eserlerin Ramazan ayı nedeniyle ziyaretçisi de bol. Yazma Eserler Başkanlığı’nın bu sergi alanı, sanatseverlerin hafta sonu hem Rami Kütüphanesi’ne çocuklarını atölyeler için getirdiğinde hem de nefes almak için bahçesinde vakit geçirirken uğrayacağı bir sanat mekânı.

Hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşayan sergide küçük boyutlu ve süslemesi bol Kur’an-ı Kerimler ilgiyle incelendi. Sanatsever vatandaşlar, özellikle kufi harflerle yazılan ve yedi kıraate göre okunuş farklılıklarının gösterildiği Kur’an’ı uzun süre inceledi, bol bol fotoğraf çekti. Sergi 28 Mayıs’a kadar görülebilecek.

Cansu Küçük Aydın.
Tuğba Uçur.

HEM BİLGİLENDİRİCİ HEM BÜYÜLEYİCİ

Sergiyi gezenlerden tarih öğretmeni Cansu Küçük Aydın, eserler sayesinde tarihsel dönemlere şahitlik ettiğini ifade ederek, “Sergiyi dış görünüş itibarıyla muazzam buldum. Gerçekten büyüleyici. Onun dışında bilgi içerikleri de çok güzel. Hani Kur’an-ı Kerim’lerin her dönemden işçiliklerle, tarihi bilgilerle değerlendirilmesi çok güzel. Küçük harflerle yazılanlardan tutun her çeşit Kur’an var. Padişahların Kur’an-ı Kerimlerinin işçiliklerini görmüş oldum. Hem bilgilendirici hem de büyüleyici bir sergi” dedi.

Lise öğrencisi Tuğba Uçur ise kütüphaneyi gezerken sergiye uğradığını ve çok beğendiğini belirtti. Uçur “Sıralaması ve düzenlemesi çok güzeldi. İlerledikçe eski eserlerden yeni eserlere geçiyorsunuz. Bu da gezerken sizi sıkmıyor. Eser altlarında verilen bilgiler de yeterli. Böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk Biz, hadi girelim dedik ve girdik. Düzenlemesini çok beğendim. İlgimi en çok rulo Kur’an çekti. İnsanlar Yasin Suresi’ni okumak istese nasıl bulacak diye düşündüm. Bir kereye mahsus, sergilenmek için mi yazıldı onu da merak ettim” diye konuştu.



#Sergi
#Kur'an
#Ramazan
#Yazma Eserler Başkanlığı
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