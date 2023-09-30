En lezzetli festival "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı

5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali "Lezzetlerin kesiştiği noktada buluşalım’ sloganı ile başladı. 1 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek gastronomi şehri Afyonkarahisar’da her yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, sektör adına önemli kazanımların elde edildiği festivalin bu yıl beşincisi yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde düzenlenen festivalde, Afyonkarahisar’ın gastronomi zenginlikleri tüm dünyaya tanıtılacak.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak paneller ve söyleşilerin yanı sıra ödüllü şefler yöresel lezzetleri kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini barındıracak hem de yöresel ürünlere stantlarla yer verecek. Tüm yönleriyle Afyonkarahisar anlatılacak ve katılımcılara tam bir lezzet şöleni sunulacak.

Festival boyunca michelin (olağanüstü yemekler sunan restoran) yıldızı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile workshop etkinliği planlanırken, 10’un üzerinde panelle de Afyonkarahisar gastronomisi, Anadolu mutfağı, sürdürülebilir gastronomi gibi başlıklar ele alınacak.

Festivale katılanlar ikramların tadına doyamadı

Festival kapsamında geleneksel el sanatları, mutfak ve yemek sergileri gibi etkinliklere de yer verilecek. Ünlü şefler ve akademisyenlerin Gastro Showlar ve bilimsel çalışmalarla damga vuracağı festivalde, yemek yarışmaları, paneller, konserler, rekor denemeleri ve sürpriz birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivale katılan açtığı stant ile karpuz, kabak ve kavun gibi ürünlere desen yaparak şov yapan Celal Dönmez, festivale her yıl katıldığını ve etkenliğin çok renkli geçtiğiniz ifade etti. Festivalde her yıl şov yaptığını kaydeden Dönmez, “Yaptığımız işlerle buraya gelenlerle bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Geçen sene çikolata üzerine şovlar yapmıştım bu senede kabak ve karpuz üzerine çalışacağım” dedi.

Festival katılımcıları ise kendilerine güzel ikramlarda bulunulduğunu ve festivalin çok güzel olduğunu ifade ettiler.



