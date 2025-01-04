Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul karakterinin etkisini anlattı: 295 milyon Hindu Müslüman beni tanıyor

Engin Altan Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisi ile dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştığını söyledi.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin İslam toplumları üzerindeki etkisini anlattı. 'Ertuğrul Gazi' karakteri ile dünya çapında tanındığını belirten Düzyatan, Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşadığına dikkati çekerek, "295 milyonu beni tanıyordur herhalde. Öyle bir durum var. Gerçekten ben de inanamıyorum." dedi.
Engin Altan Düzyatan
, Hindistan'daki 300 milyon Müslüman nüfusundan 295'inin kendisini tanıdığını söyledi.
Ünlü oyuncu, CNBC-e kanalında "
Saba Tümer'le
" programına konuk oldu.
Düzyatan, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, tekrar bölümleri bile izleyiciyi ekran başına kilitleyen
Diriliş Ertuğrul
dizisindeki rolüne ilişkin konuştu.
"Hindistan'daki 300 milyon Müslümanın 295'i beni tanıyor"
"Hindistan'daki 300 milyon Müslümanın 295'i beni tanıyor"
Dizide oynadığı 'Ertuğrul Gazi' karakteri ile dünya çapında tanındığını ifade eden Düzyatan, Hindistan'daki popülaritesine de değinerek, "
Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyor ve yani 295 milyonu tanıyordur herhalde beni öyle söyleyeyim. Öyle bir durum. Gerçekten ben de inanamıyorum.
" dedi.
Dünya Türk oyuncuları izliyor
Dünya Türk oyuncuları izliyor
Türk oyuncuların Güney Amerika, Şili, Brezilya, Arjantin, Pakistan, Bangladeş, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde çokça tanındığına dikkati çeken Düzyatan, kendisinin de Diriliş Ertuğrul dizisi ile söz konusu coğrafyalarda çok büyük hayran kitlesine ulaştığını söyledi.
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