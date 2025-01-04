Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul karakterinin etkisini anlattı: 295 milyon Hindu Müslüman beni tanıyor

Dizide oynadığı 'Ertuğrul Gazi' karakteri ile dünya çapında tanındığını ifade eden Düzyatan, Hindistan'daki popülaritesine de değinerek, "

Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyor ve yani 295 milyonu tanıyordur herhalde beni öyle söyleyeyim. Öyle bir durum. Gerçekten ben de inanamıyorum.