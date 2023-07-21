Enkaz altından kurtulan Atike Rüveyda Şimşek YKS şampiyonu oldu: Pes etmeden imam hatipleri temsil etmek istedim

Atike Rüveyda Şimşek, Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunu. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremde Adıyaman’daki evlerinin enkazından ailesi ile birlikte çıkarıldı. Ameliyatlar geçirdi, uzun süre tedavi gördü. Biraz iyileştiği için şükrederek girdiği sınavdan Sayısal 690. Dereceyi getirdi. Şimdi tıp ya da mühendislik okuyarak ülkesine hizmet etmek istiyor.

Her öğrencinin farklı bir hikayesi, sınava hazırlanma süreci ve aldığı birbirinden farklı sonuçlar var. Sınava giren milyonlarca öğrenciden biri olan Atike Rüveyda Şimşek, Adıyaman’da mezun olduğu TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden sonra bir dönem sınava hazırlandı. İkinci dönemde ise evinde depreme yakalandı.

Sınava girebileceğimi düşünmüyordum

Sınav öncesinde birinci dönemde çok sıkı bir çalışma süreci geçiren Atike’nin hayatı depremle birlikte değişti. Hastane ve ameliyat süreçlerini daha sonra evde tedavi süreçlerini geçirdi. Sınava birkaç ay kaldığında hazırlanmaya başladı ama bırakın derece yapmayı sınava girebileceğini bile düşünmedi. “Sınavda derece yapmayı hiç beklemiyordum. Aslında sınava girmeden önce konuştuğumuz tek şey, sınava girip giremeyeceğim, uzun süre oturup oturamayacağım konusuydu” diyen Atike, bu şekilde girdiği sınavda sonucu da pek önemsememiş. Süreci şöyle aktarıyor: Sınav sonrasında Allah’ım çok şükür girebildim sonuç da hayırlısı diye düşündüm.

İmam hatipleri temsil etmek istedim

Ameliyatlardan sonra iyileşmeye ve artık oturabilmeye başladığında uzun süredir ara verdiği için artık nereden başlayacağını bilmediğini belirten Atike, “Tedirgindim ama yıl kaybetmek de istemiyordum. O yüzden çalışmaya başladım” diyor. Arkadaşlarıyla birbirlerini motive ettiklerini kaydeden Atike süreci şöyle aktarıyor: Bir dershane ile anlaşmıştık. Babam sınav kağıtlarını eve getirdi, çözdüğümde geri götürdü. Önümde daha 3 ay vardı, ancak uzun süre çalışamıyordum, biraz çalışıp sonra uzanıyordum. O zaman da biyoloji gibi dersleri tekrar ediyor, kitap okuyordum. Sonrasında daha uzun süre çalışmaya başladım. Kaynaklarım, notlarım evin enkazı altında kalmıştı. Sınıf arkadaşım notlarını gönderdi, onlardan çalıştım.” Üniversitede bölüm olarak tıp ve mühendislik arasında kaldığını belirten Atike, çok iyi derece yaparak imam hatipleri çok iyi bir şekilde temsil etmeyi hedeflediğini, gelen sonuçla da bunu başardığını aktardı.





Onu enkazın altından çıkardım





Atike’nin babası ve aynı zamanda okul müdürü olan Muzaffer Şimşek de kızının iyileşmesi ve sürece devam etmesi için elinden geleni yaptı. Tüm öğrenciler gibi Atike’nin de sınava hazırlık süreci yaşarken depreme yakalandığını belirten Şimşek, “Kızım yıkıntıların altında kalmıştı, onu çok zor çıkardım. Belinde dört yerden kırık oluştu, kaburgaları kırıldı. Batman’da 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Bir ay hastanede, bir ay da öğretmen evinde kaldık. Aylardan sonra Adıyaman’a yeni döndük, geçici olarak bir yerde kalıyoruz” dedi. Şimşek, kendi okulunun ve pansiyonun depremde çok zarar görmediğini, tadilatının yapılarak yeniden eğitim ve öğretime başladığını ve 100 öğrencinin yaz kursu gördüğünü söyledi.











