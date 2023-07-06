Birincilerin tercihi yine imam hatip lisesi

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bu yıl 562 öğrenci 500 tam puan aldı. Şampiyonların arasında 23 şehirden 53 imam hatip öğrencisi de vardı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği düzenlediği programda tam puan alan 22 imam hatip ortaokulu öğrencisiyle bir araya geldi. Öğrenciler ortaokulda olduğu gibi lisede tercihlerini İmam Hatip Lisesi’nden yana kullanacağını söyledi.

Prof. Dr. Osman Oruç İmam Hatip Ortaokulu’ndan mezun olan Yunus Emre Çatalkaya, ortaokulda hafızlık eğitimi alarak hafız oldum. Hafız olmam bana disiplinli çalışmayı öğretti ve zihnimin açılmasını sağladı. Aklımda şu an birkaç okul var bunlardan birisi de Kartal İmam Hatip Lisesi” ifadelerini kullandı. Malatya’da yaşayan depremzede öğrenci Melike Behçet, de “Malatya Selahattin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu’ndan mezun oldum. Depremden bir ay sonra ders çalışmaya tekrar başladım. Başardım” diye konuştu. Karaman 15 Temmuz Şehit Ahmet Yalçın İmam Hatip Lisesinden mezun olan Hasibe Zülal Çetinkaya ise “Sınava hazırlanırken sürekli ve düzenli çalıştım. Okulun kurslarına katıldım. Hafta içi beş hafta sonu sekiz saat çalışıyordum. İmam Hatip Ortaokulundan mezun oldum lisede de tercihimi yine imam hatipten yana yapacağım” dedi. Türkiye’de 23 şehirden 53 imam hatip öğrencisinin 500 yüz tam puan aldığını söyleyen Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan şunları söyledi: