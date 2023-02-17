Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu nasıl?

Doç. Dr. Mahmut Kalem ise Ölmez'in ameliyatına ilişkin bilgi verdi. Kalem, pelvis kırığı nedeniyle ameliyat edilen Ölmez'in, diğer uzuvlarında ufak çizikler dışında herhangi bir yaralanmasının bulunmadığını dile getirdi. Ameliyat sonrası Ölmez'in uyandığını, genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Kalem, "Kısa zamanda da yürümesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Kalıcı bir sağlık problemi yaşayıp yaşamayacağına ilişkin soru üzerine Kalem, ortopedik açıdan takibin devam edeceğini belirterek, "Şu anki öngörümüz, herhangi bir problem olmayacağı umudumuz var." dedi. Kalem, enkaz altında nasıl bir pozisyonda bulunduğu ve nasıl korunabildiğine dair soruyu da cevapladı. Ölmez'in yaralanma şeklinin "dış yan taraftan gelen ezilme" olduğunu belirten Kalem, "Leğen kemiğinde buna bağlı bir kapanması vardı. Zaten bunu düzeltip tespitini yaptık. Muhtemelen yandan bir baskı altında kalmış, cenin pozisyonunda kaldığı için de korunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.