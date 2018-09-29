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Erbaş: Mabetler dokunulmazdır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnancımıza göre tüm mabetler dokunulmazdır, masumiyeti vardır. Savaş dahil hiçbir şey mabetlerin masumiyetini ihlal etmeye mazeret olamaz" dedi.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln Camii'nin açılışını gerçekleştirdiler.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln Camii'nin açılışını gerçekleştirdiler.

Köln DİTİB Merkez Camisi'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başbakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerin toplumu ve bireyi güzelleştiren sanatı, kültürü ve değerleriyle içinde bulunduğu ortama nice olumlu katkılar sağlayan sevgi, hakikat ve muhabbet merkezleri olduğunu söyledi.

Erbaş, camilerin minber ve kürsüsüyle üstün insanlık nizamının öğretildiği marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim mekanları olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

  • ''Camiler inşa etmek, sahip çıkmak, onarmak nasıl vazgeçilmez bir sorumluluk ise camilerin temsil ettiği değerleri koruma, onarma ve yaşatma aynı şekilde bizim temel görevlerimizdendir. İnancımıza göre tüm mabetler dokunulmazdır. Masumiyeti vardır. Savaş dahil hiçbir şey mabetlerin masumiyetini ihlal etmeye mazeret olamaz. Tüm dinlere ait mabetlerin hepimiz tarafından korunmasının öneminin bir kez daha vurgulamak istiyorum.''

Erbaş, camilerin aynı zamanda planı, mimarisi, estetiği ve şehrin dokusuna uygunluğu ile özgün eserler olması gerektiğini ifade etti.

"Camiler hayatın ve toplumun merkezi olmalı"

Erbaş, camilerin hayatın ve toplumun merkezi olması gerektiğini belirterek "Açılışı yapılan cami, bu yönde örnek bir eserdir." dedi.

2005 yılında 111 mimarın katılımıyla proje yarışması düzenlendiğini hatırlatan Erbaş, DİTİB'in şeffaflığını ve camilerin kapılarının herkese açık olduğunu gösteren projenin birinci olduğunu söyledi.

Caminin yapımı konusunda da bilgiler veren Erbaş, camide Türk İslam kültürel mirasının hem motif hem sembolik içerik ile yansıtılmasına önem verildiğini, tezyinat alanında kadim Türk kültürünün süsleme ve motif tekniklerinin kullanıldığını aktardı.

Hat yazılarıyla İslam sanatının güzel örneklerinin camide yer aldığını dile getiren Erbaş, mihrap, minber, kürsü, kubbe ve minare alemleri tekniğinin estetikle ahenkli buluşmasının DİTİB Merkez Camisi'nde sergilendiğini vurguladı.

Camide modern çizgisel tezyinat ile geleneksel üslubun bir arada kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:

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  • "Cami evrendeki zıtlıkların ve farklı görülen parçaların tek bir düzen içinde var olduğu düşüncesi, İslamiyet'in kapsayıcı ve birleştirici özelliğiyle yansıtılan anlayışla tasarlanmıştır. Cami mimarlık iç dekorasyonu ve tezyinatı ile dünya literatüründe önemli yere sahiptir. Bin kişilik çok amaçlı konferans salonu, sergi salonu, kütüphane, çayevi, seminer ve toplantı odaları, sosyal hizmet mekanları bulunmaktadır."
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