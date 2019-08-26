Hayat Erciyeste teleferikte yemek keyfi
AKTÜEL

Erciyes'te teleferikte yemek keyfi

Kayseri'de, 2650 rakımlı Erciyes Dağı'na yapılan restorana ulaşımı sağlayan 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte yemek hizmeti veriliyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Dağı'na restoran yaptırıldı. Restorana ulaşım ise, 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferik ile sağlanıyor. Erciyes'e gezmek için gelen vatandaşlar, teleferikte kahvaltı ve akşam yemeği yeme imkânı buluyor.

Ziyaretçiler, teleferikte yemeklerini yerken, kenti kuşbakışı izliyor.

Erciyes dünya standartlarının üstünde

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye'nin en yüksek kısmında bir restoranlarının olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Güzel ve keyifli bir çalışma yapıldı. Halkımızın yakından takip ettiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin devasa yatırımları ile Erciyes dünya standartlarının da üstünde bir kayak merkezi haline geldi. Kayak altyapımız, teleferiklerimiz ve pistlerimiz gerçekten çok üstün kalitededir. Turistlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kış turizmi de olsa yaz turizmi de olsa bu sadece teknik alt yapı ile bitmiyor. Buraya gelen insanların yeme-içme, dinlenme ve farklı şeyleri görme tecrübeleri edinme gibi birtakım ihtiyaçlarını da gidermeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de yemektir."

Dünyanın en yüksek kısmına restoran açtılar

Erciyes'te güzel yatırımlar yaptıklarını kaydeden Cıngı, "Bütün bunları hem Erciyes'imizin hem Kayserimizin turizmini canlandırmak için yatırımlarımızı dikkate almalıyız. Biz Erciyes A.Ş. olarak ilk günden itibaren buraya gelen misafirlerimizin Kayseri'nin o emsalsiz tatlarını test edebilmeleri için imkânlar oluşturmaya gayret ettik. Çok farklı istasyonlarda restoranlar ve kafeteryalar oluşturduk. Dünyanın en yüksek kısmında Hacılar Kapı'da bu restoranı açtık. Buranın özelliği misafirlerimizin buraya teleferikle ulaşıyor olması. Teleferikte yemek hizmetini de ihmal etmedik. Müşterilerimiz Kayseri manzarasını izlerken yemeklerini de yiyebiliyor" diye konuştu.

REKLAM

Mesanesinde 220 gramlık tek parça taş çıktı
HAYAT
Mesanesinde 220 gramlık tek parça taş çıktı

Himalaya tuzundan dekoratif lambalar havayı temizliyor
HAYAT
Himalaya tuzundan dekoratif lambalar havayı temizliyor
Kayıt parası soygunu!

Kayıt parası soygunu!

Velilerden para isteyen idareciler hakkında soruşturma.
İsrail belasını arıyor

İsrail belasını arıyor

İsrailli siyasetçilerin seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı kabardı.
Onaylarsa iki yıldız geliyor

Onaylarsa
iki yıldız geliyor

​Galatasaray'da sürpriz transfer hareketliliği.
Kursaklarında bırakacağız

Kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu.
Tahran'a yeni mesaj

Tahran'a yeni mesaj

​Trump, İran'la masaya oturmak istediklerini söyledi.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Selin vurduğu Terme'de köprü çöktü, 2 kişi yaralandı.

FETÖ'nün kritik <br>ismi tutuklandı

FETÖ'nün kritik
ismi tutuklandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanmıştı.
Veliler<br>kapıya dayandı

Veliler
kapıya dayandı

​İstanbul'da 16 bin liraya kayıt alan özel kolej şubelerini kapatınca yüzlerce kişi mağdur oldu.
Çin malı Mercedes

Çin malı Mercedes

Çuval dolusu para verip aldı, hayatı kabusa döndü.
Kara birliklerimiz <br>de girecek

Kara birliklerimiz
de girecek

Cumhurbaşkanı, büyük zaferin 948. yılı programında konuştu.
Bebeğini<br> kucağına aldı

Bebeğini
kucağına aldı

Doğumdan sonra eşi hastanede bıçaklanmıştı.
Tamamı satıldı

Tamamı satıldı

​İran'dan kriz çıkartan tanker için flaş açıklama.
Dilekçelerini onayladık

Dilekçelerini onayladık

​Bakan Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması.
İsrail-Suriye<br> karşı karşıya

İsrail-Suriye
karşı karşıya

​İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.
Işık göründü<br>

Işık göründü

"Bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan çıkacak."
Türkiye asla<br>geri dönmeyecek

Türkiye asla
geri dönmeyecek

​Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.