Hayat Erdoğan Medyamızın gerçek temsilcileri Mustafa Cambaz gibi kahramanlardır
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Erdoğan: Medyamızın gerçek temsilcileri Mustafa Cambaz gibi kahramanlardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit edilen gazetemizin muhabiri Mustafa Cambaz'ı dualarla yâd ederek, "Bizim medyamızın gerçek temsilcileri Mustafa Cambaz gibi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlardır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak gazetesi muhabiri Mustafa Cambaz'la ilgili açıklama yaptı.

"Bizim medyamızın gerçek temsilcileri Mustafa Cambaz gibi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlardır" diyen Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

  • "Demokrasiye sahip çıkmak yerine darbeleri alkışlayan, gerçeklerin peşinde koşmak yerine hakikati katleden gazetelere de şahit olduk ama aynı zamanda foto-muhabiri şehit Mustafa Cambaz gibi gerektiğinde vatanımızın istikbali uğruna canını feda eden cesaret abidelerini de gördük."

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