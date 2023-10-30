Erdoğan’ın konuşmaları umut oluyor

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 24. gününde acımasızca devam ediyor. Yoğun bombardıman altında olan Gazze’de hastanelerin, fırınların, camilerin ve iletişim sağlayan altyapının vurulması felaketi daha da perçinliyor. Gazze’de her gün çoğunluğu kadınlardan ve çocuklardan oluşan yaklaşık 500 kişinin şehit edildiğini belirten HAMAS Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Dr. Basem Naim, iletişim ağlarının kesilmesiyle şehitlerin sayısının tespit edilmesi konusunda çok büyük zorluklar yaşandığını söyledi.

TAMAMEN GÖNDERECEKLER

İşgalci İsrail’in 2. Nekbe planlarını anlatan Naim, “Siyonistler Filistinlilerin topraklarına sahip olmak istiyorlar. Özellikle Gazze’deki yaşayanları Mısır’a Sina yarımadasına sıkıştırarak 2. Nekbe’nin yeniden oluşması planlarını gerçekleştirmek istiyorlar. Burada eğer görevlerini tamamlarlarsa bir sonraki aşama Filistin topraklarını tamamen kontrol altına alana kadar Batı Şeria’da ve Kudüs’te yaşayanları yerlerinden edecekler. Fakat şunu bilmiyorlar ki Gazzeliler ne olursa olsun topraklarını terk etmeyecek” dedi.

KOMŞULARIMIZ DESTEK OLMUYOR

Türkiye’de yapılan Büyük Filistin Mitingi’nin Filistin halkı için umut olduğunu belirten Naim, şunları söyledi: “Biz Filistinliler olarak her zaman saldırılara, baskılara ve ölümlere maruz kalıyoruz. Bize yönelik bu saldırganlığı durdurmaya çalışan hiçbir Arap ve Müslüman komşularımızı göremiyoruz. Fakat Türkiye bize her fırsatta desteklerini ve direnişimizin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle bu katliamın durdurulmasına yönelik ileri düzeydeki tutumu uluslararası toplum üzerinde de ciddi manada baskı oluşturuyor. Türkiye’de düzenlenen mitinge yoğun ilginin olduğunu gördük ve orada Sayın Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları Filistin halkı için umut oldu.”

NE OLURSA OLSUN GİTMEYECEĞİZ

Saldırıların durdurulmasını ve bu katliamın son bulması yönünde çağrıda bulunan Naim, “Eğer kara harekatı olursa büyük insani kuşatmaların olmasını bekliyoruz. Düşman direnişle ve mücahitlerle karşı karşıya kaldığında korkudan sivil halk olan kadınlara, çocuklara saldıracak. Direnişçiler ellerinde olan bütün malzemeyle İşgalcilere karşı savaşacaktır. Filistin halkının güçlü direnişiyle karşı karşıya kalacaklarını unutmasınlar. Ne olursa olsun halk toprağını terk etmeyecek, topraklarına sahip çıkacak. Rabbimiz bizlere güç, kuvvet versin zaferi nasip etsin” şeklinde konuştu.











